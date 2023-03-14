Advertisement

صحة

تنظيف الأسنان قد يجنبكم التهاب المفاصل... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
14-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1047130-638143727533366433.jpg
Doc-P-1047130-638143727533366433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توصلت دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على أسنانك نظيفة يمكن أن يقيك من البؤس الناجم عن التهاب المفاصل.

وقال باحثون في جامعة رايس بتكساس إن البكتيريا المرتبطة بأمراض اللثة يمكن أن تفاقم آلام المفاصل الشديدة التي تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل الروماتويدي عندما تدخل مجرى الدم.
Advertisement

وتوصلت عالمة الأحياء فيكي ياو، إلى هذه النتيجة عندما كانت تفحص عينات الدم التي تم جمعها من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويعرف التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للشخص الخلايا السليمة داخل مفاصل الجسم، ما يؤدي إلى التورم والالتهاب. ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أيضا مشاكل في القلب والرئة والعين.

ويمكن أن يؤدي إنشاء علاقة بين بكتيريا الفم ونوبات التهاب المفاصل إلى تمهيد الطريق لعلاجات جديدة ليس فقط لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن أيضا لأمراض أخرى.

وقالت ياو، الباحثة الرئيسية: "البيانات التي تم جمعها في التجارب من الكائنات الحية أو الخلايا أو الأنسجة المزروعة في أطباق بتري مهمة حقا لتأكيد الفرضيات".

وحفزت النتائج اسلسلة من التجارب اللاحقة مع أخصائية الروماتيزم الدكتورة دانا أورانج والدكتور بوب دارنيل، الطبيب في معهد هوارد هيوز الطبي.

وقالت ياو: "قامت أورانج، بالعمل مع دارنيل، بجمع البيانات من مرضى التهاب المفاصل على فترات منتظمة، وفي الوقت نفسه، رصدت وقت حدوث النوبات. وكانت الفكرة هي أنه ربما بالنظر إلى هذه البيانات بأثر رجعي، سيصبح بعض الأنماط مرئيا لإعطاء أدلة على ما قد يتسبب في التهاب المفاصل".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Translational Medicine، أن الجراثيم المرتبطة بأمراض اللثة تغيرت باستمرار قبل النوبات.

وبالإضافة إلى تقديم معلومات عن علاج نوبات التهاب المفاصل، فإن أبحاثهم تفتح الباب لتطوير علاجات أفضل للأمراض الأخرى أيضا، مثل السرطان. وقد تكون طريقة مراقبة الميكروبات من حيث صلتها بالمرض مفيدة في اكتشاف المزيد عن بعض أنواع السرطان.

ووجد الفريق بقيادة ياو أن الجراثيم في العينات التي تغيرت باستمرار عبر المرضى قبل النوبات كانت مرتبطة إلى حد كبير بأمراض اللثة.

وأوضحت ياو: "كنت أشعر بالفضول بشأن هذه الأداة التي سمحت باكتشاف الميكروبات في العينات البشرية. أحد الأشياء التي ظهرت عندما كنا نناقش هذا هو كم سيكون رائعا لو وصفت نوعا من غسول الفم للمساعدة في منع التهاب المفاصل الروماتويدي".(ديلي ميل)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2023-03-16
01:07 | 2023-03-16
00:04 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
15:17 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website