هذه العبارات... لا تستعملوها ابدا مع أصحاب الوزن الزائد

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كشفت إرشادات جديدة أن استخدام عبارات معينة "قاسية" لم يعد مقبولا لأنها تجعل البدناء يشعرون وكأنهم "حيوانات".وقالت جمعية الحمية البريطانية (BDA) إن الحديث عن "الحرب على السمنة" يجعل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يشعرون بأنهم عدو، ويجب الإشارة إليهم على أنهم "أفراد ذوو وزن أعلى".وفي أحدث محاولة لمعالجة لغة "وصمة العار"، استهدف اختصاصيو التغذية كلمات "نزع الصفة الإنسانية" عن الإفراط في تناول الطعام.ويحذرون من استخدام عبارات مثل "الذئب على العشاء" قد تجعل الناس، كما يزعمون، يشعرون وكأنهم حيوانات. حتى أن الدكتور أدريان براون، من مركز أبحاث السمنة في جامعة كوليدج لندن، والذي ساعد في وضع المبادئ التوجيهية، أعرب عن مخاوفه بشأن مصطلحات مثل "ممتلئ" و"سمنة مفرطة".وانتقد النقاد المبادئ التوجيهية "السخيفة" الصادرة لجميع أعضاء BDA.وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة: "في إنتاج "إرشادات متوازنة" لاتصالاتهم الداخلية، ارتقى الباحثون بالصحة الطبية إلى مستوى سخيف إلى حد ما. كمتخصصين في مجال الصحة، يجب ألا يستخدم اختصاصيو التغذية أبدا اللغة التي قد يعتبرها أي شخص مسيئة، ولكن يجب أن يذكروا أن الشخص البدين هو "فرد ذو وزن أعلى" يعتقد أنه متسول. الوزن الزائد والسمنة هما وصفان طبيان واضحان ومعترف بهما عالميا ويجب استخدامهما".وتحذر الإرشادات، التي نُشرت في نهاية العام الماضي، من أن إهانة الناس بأوزانهم يمكن أن يعني تجنبهم طلب الرعاية الطبية.وينصحون باستخدام لغة مثل "تشجيع السلوكيات المعززة للصحة" و"دعم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة" مع استخدام حق النقض ضد أي ذكر لـ "محاربة السمنة" أو "أزمة السمنة".ويقترحون أيضا أن مصطلح "فرد ذو وزن أعلى'' قد يكون مناسبا في بعض الحالات وينص على أن صور الأشخاص الذين يعانون من السمنة لا ينبغي أن تمثلهم على أنهم كسالى أو غير سعداء أو يأكلون حمية سيئة للغاية، ولكن يجب أن تظهرهم كبشر يشاركون في الحياة اليومية.وقال الدكتور براون، رئيس المجموعة المتخصصة في السمنة التابعة لجمعية BDA: "هناك الكثير من العبارات حول الأكل والسمنة التي تجرد الإنسان من إنسانيته. الأشخاص الذين يعانون من السمنة يشعرون بالسمنة المفرطة، وهو أمر تمييزي. السمنة هي حالة طويلة الأمد ومتدرجة ومنتكسة لأسباب وراثية وبيولوجية واجتماعية. يجب أن نتوقف عن إلقاء اللوم على الناس بسبب وزنهم في مجتمع يتوفر فيه طعام رخيص وسعرات حرارية يمكن الوصول إليه بشكل كبير تنجذب إليه أدمغتنا".وأضاف: "يجب حماية الأشخاص الذين يعانون من السمنة من التمييز، لكننا نراها في كل مكان، خاصة على شاشة التلفزيون".وقال دوان ميلور، عضو جمعية BDA من جامعة أستون: "غالبا ما يحكم الآخرون على العيش بوزن أعلى، ويعتبرون أقل جودة أو أقل قدرة، وهذا ببساطة خطأ. نحن نركز على الوزن والمظهر وليس على الصحة والوظيفة. وبالمثل، فإن عبارات مثل الحرب على السمنة لها تأثير في الظهور وكأنها تضع المجتمع في مواجهة مجموعات، التي تعيش في جسم أكبر ليس باختيارها، ولكن من خلال مزيج من الوراثة والبيئة والموقف".وقال لي مونكس، من حملة اللغة الإنجليزية البسيطة: "التشهير بالسمنة مشكلة حقيقية، لكن فكرة أننا نتجنب المصطلحات الواقعية والعلمية من أجل تجنب الواقع - لأي سبب كان - تبدو غير ضرورية. لا توجد قسوة في ذكر الحقائق إذا تم ذلك بطريقة محايدة. السمنة ليست مصطلح ازدراء ولكنها مصطلح يصف حالة طبية. يبدو مصطلح "الأفراد ذوو الوزن الأعلى" معقدا وصعبا. مرة أخرى، السياق والنبرة أمران أساسيان، لكن الاستياء عموما في هذه الحالة يبدو بعيد المنال".(ديلي ميل)