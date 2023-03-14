Advertisement

صحة

النوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الاستجابة المناعية للقاحات

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1047287-638144078454471946.jpg
Doc-P-1047287-638144078454471946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت دراسة علمية جديدة، أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة، يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم ‏باللقاحات المضادة للفيروسات.‏
وخلص البحث المنشور في مجلة "Current Biology"، أن الحصول على نوم جيد يساعد أيضا أجهزة المناعة لدى البشر على الاستجابة للتطعيم.
Advertisement
كما وجد المؤلفون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، ينتجون أجساما مضادة أقل بكثير من الأشخاص الذين ينامون 7 ساعات أو أكثر، وهذا الانخفاض مشابه لتضاؤل الأجسام المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، بعد شهرين من الحصول على التطعيم.

وقامت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة كارين شبيجل، من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والطب، في ليون، وزملائها في البداية، بدمج وإعادة تحليل نتائج 7 دراسات، تضمّنت تطعيم الناس ضد الإنفلونزا والتهاب الكبد "أ" و"ب".
بعد ذلك، قارن الباحثون استجابات الأجسام المضادة للأفراد، الذين ناموا لفترة من 7 إلى 9 ساعات في الليلة (المستوى الموصى به للبالغين الأصحاء)، وأولئك الذين ناموا أقل من 6 ساعات في الليلة.
وبشكل عام، وجدوا أدلة داعمة على أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة يقلل من الاستجابة المناعية للتطعيم، وعندما قاموا بتحليل بيانات الرجال والنساء بشكل منفصل، كانت النتيجة مهمة فقط لدى الرجال، بينما كان تأثير مدة النوم على إنتاج الأجسام المضادة أكثر تباينا عند النساء.
ويفسر مؤلفو الدراسة السر وراء هذا الاختلاف، هو تذبذب مستويات الهرمونات الجنسية لدى النساء.
كما اكتشف العلماء أن التأثير السلبي للنوم غير الكافي على مستويات الأجسام المضادة، كان أكبر لدى البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما، بالمقارنة مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.
ويؤكد مؤلفو الدراسة، أن معرفة أن مدة النوم تؤثر على التطعيم، قد تمنح الناس درجة معينة من السيطرة على مناعتهم. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2023-03-16
01:07 | 2023-03-16
00:04 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
15:17 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website