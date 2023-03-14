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صحة

فوائد الباذنجان لا تحصى.. لا تترددوا في تناوله

Lebanon 24
14-03-2023 | 17:00
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يحتوي الباذنجان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل الفيتامينات B6 وC وK والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والنياسين وغيرها؛ وهي مكونات مفيدة للصحة تساعد كثيراً في تقليل مخاطر العديد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
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من بين هذه الفوائد:
- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: تشير دراسة نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية (AJCN) إلى أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، مثل الأنثوسيانين، يساعد في تقليل علامات الالتهاب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يساعد البوليفينول الموجود في الباذنجان في حماية الجسم من السرطان، كما يحمي الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرّة، وعلى المدى الطويل، قد يساعد ذلك في منع نمو الأورام وانتشار الخلايا السرطانية.
 
- تحسين الهضم: الباذنجان مصدر مهم للألياف الغذائية، التي تُعزز الأداء الجيد للجهاز الهضمي وتتحكم في مستويات الكوليسترول.
 
- السيطرة على ضغط الدم: الباذنجان مصدر جيد للبوتاسيوم، مما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.
 
- التحكم في الوزن: يحتوي الباذنجان على الألياف وهو قليل السعرات الحرارية، لذا يمكن أن يدخل ضمن نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية.
 
- تعزيز صحة الجلد والشعر: مصدر لفيتامين C، الذي يعزز كلاً من جهاز المناعة وصحة الجلد.
 
- السيطرة على القلق: يحتوي الباذنجان على فيتامينات بي B، مثل B5 و B6 ، حيث يشارك فيتامين بي 6 في تخليق النواقل العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والميلاتونين والدوبامين، والتي من المعروف أنها تساعد في التخلص من القلق والخوف.
 
- له خصائص مضادّة للالتهابات.
 
- تعزيز صحة العظام ومحاربة هشاشة العظام.
المصدر: سيدتي
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