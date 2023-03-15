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صحة

كيف تعالج الإمساك بسرعة وسهولة؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 00:00
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لا ينصح الأطباء دائماً بالعلاج الطبي للإمساك، خاصةً إذا كان قد بدأ للتو. ومع ذلك، قد يصف الطبيب مليناً، إذا لزم الأمر. لتجنّب الأدوية، يمكنكم دمج المزيد من الألياف في نظامكم الغذائي (الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة).
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إليكم كيفية تحفيز حركة الأمعاء بسرعة، إذا كنتم تعانون من الإمساك:
- شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء (يفضل المشروبات الغنية بالمغنيسيوم)؛
- تناول الأطعمة التي تعزز العبور (الألياف)؛
- تجنّب الإمساك بسبب الأطعمة (البطاطس، المعكرونة، الأرز، الموز، إلخ)؛
- ممارسة الرياضة واختاري الأنشطة التي تتضمن عضلات البطن (الجري، السباحة، الجيم، اليوجا، إلخ)؛
- تدليك البطن؛
- تناول ملين قد يكون من الصيدلية أو من المنزل (مثل الماء مع دبس الخروب، أو العسل الطبيعي مع الماء الدافىء...) وهو العلاج الوحيد السريع لتخفيف الإمساك.


أفضل علاج طبيعي للإمساك والانتفاخ هو اتباع نظام غذائي.

وهذا ما يمكنكم تناوله للتخفيف من الإمساك بدون علاج طبي:
- الفواكه (التفاح، الكمثرى، البرتقال، التين، الخوخ، العنب، إلخ)؛
- الفواكه المجففة (الجوز واللوز وما إلى ذلك)؛
- الخضار (كلها تقريباً باستثناء الجزر)؛
- البقوليات (البازلاء، العدس، الفاصوليا البيضاء، إلخ)؛
- الحبوب الغنية بالألياف (قمح، نخالة، شوفان، برغل...).

هذا العلاج الغذائي هو الحل الطبيعي الوحيد المعترف به حقاً للإمساك. توصي بعض المواقع غير الطبية بما يسمى بالعلاجات العربية أو الآسيوية لعلاج الإمساك، لكن لم يتم إثبات فعاليتها.
المصدر: سيدتي
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