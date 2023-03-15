Advertisement

صحة

القلق ليس سيئاً دوماً.. اليكم فوائده!

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1047624-638144995072506949.jpg
Doc-P-1047624-638144995072506949.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف طبيب نفسي مختص وأستاذ في جامعة "هارفارد" الأميركية أن القلق ليس سيئاً على الدوام كما يعتقد أغلب الناس، وإنما له فوائد قد لا تخطر ببال أحد، ويمكن أن يستفيد منه الإنسان في حياته العامة.
وقال الدكتور ديفيد روزمارين، في مقال نشره موقع "بي سايكولوجي توداي" القلق الذي يصيب الإنسان قد يؤدي إلى "تعزيز وتحسين العلاقات العاطفية للشخص وإنعاش علاقة الحب التي يقيمها مع الآخرين".
Advertisement

ويقلل الخبير روزمارين من شأن المحاولات الطبية لإيجاد علاج للقلق، سواء كان علاجاً طبياً حديثاً أو علاجاً طبيعياً مثل ممارسة الرياضة وغيره، مشيراً إلى أن الإنسان "لا يمكن أن يُفلت تماماً من مشاعر القلق، لأنها جزء من التجربة الإنسانية العالمية". وقال: "بمجرد قبول هذه الحقيقة، يصبح حل القلق واضحاً، وهو أن القلق ليس لعنة، ولكنه قوة".
 
 
وأشار إلى أن "تجربة القلق يمكن أن تعزز الاتصال مع المحبوب، ويمكن أن تساعد على ازدهار العلاقة من خلال تحسين تناغمنا مع الميول العاطفية والحالات العامة للآخرين".
وأضاف: "يمكن تعزيز فهم مشاعر الآخرين والتعامل معها وإدارتها، وكلها مهارات أساسية لتكوين العلاقات، بشكل كبير من خلال تجربتنا الخاصة مع القلق".

ويفسر الخبير النفسي ما يذهب إليه بالقول: "إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من المحن أو الصدمات يشعرون بشكل عام بمزيد من التعاطف مع الآخرين، وهذا لأنه عندما نشعر بالقلق لأنفسنا، يكون لدينا شعور أكثر حدسية بما يحتاجه الآخرون عندما يكافحون".


ويتابع: "ثمة حقيقة عامة أخرى حول القلق، وهي أنه عندما نستخدم قلقنا لفهم مشاعر الآخرين بشكل أفضل، فإن هذا يساعدنا على إدارة ومعالجة مشاعر القلق الخاصة بنا".

وبحسب الخبير، "يمكنك تقليل قلقك عن طريق الخروج من نفسك وملاحظة احتياجات الآخرين ثم الاستجابة لها".

 
واكد أن "المعاناة تعزز الرحمة بالآخرين، حيث أن أكثر الناس تعاطفا مع الآخرين هم الذين مروا بصعوبات كبيرة في حياتهم. حتى أنني أود أن أقول إن العديد من مرضاي هم من بين أكثر الأشخاص الذين أعرفهم تفكيراً ورحمة".

ولفت الى أن "الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو غيره من تحديات الصحة العقلية يمكن أن يدفعنا إلى أن نكون أكثر وعياً بمشاعر الآخرين. غالباً ما يتعلم الأشخاص الذين يعانون من القلق الشديد مهارات شخصية قيّمة بسبب قلقهم.. إنهم أشخاص أفضل بسبب قلقهم، وأكثر تعاطفاً، وأكثر اهتماماً، وأكثر وعياً بالآخرين وتجاربهم".
 
ويمكن أن "يساعدنا القلق في الاهتمام بمشاعر الآخرين وتجاربهم. عندما نستخدم محنتنا كمقياس لقياس وفهم مشاعر شخص آخر". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2023-03-16
01:07 | 2023-03-16
00:04 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
17:00 | 2023-03-15
15:17 | 2023-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website