آثار عطاس وسعال.. دراسة تكشف نتائج غريبة لتحليل تربة إيفرست

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توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها، أن جبل "إيفرست" يحتفظ بكل الجراثيم المنبعثة من عطاس وسعال المتسلقين.وقام باحثون من جامعة "كولورادو بولدر"، بتحليل عينات من تربة جبل إيفرست، حيث وجدوا حمض نووي ميكروبي مرتبط بالبشر.وتشمل الميكروبات التي تم العثور عليها المكورات العنقودية، التي ترتبط بالتسمم الغذائي والالتهاب الرئوي، والمكورات العقدية التي تسبب التهاب الحلق.يقول العلماء إن هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن الحياة الفضائية يمكن أن توجد على كواكب متجمدة أخرى.وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، قال ستيف شميدت، كبير مؤلفي البحث: "قد نجد الحياة على الكواكب الأخرى والأقمار الباردة، سيتعين علينا توخي الحذر للتأكد من أننا لا نلوثهم بأنفسنا". (سكاي نيوز عربية)