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صحة

للحصول على بشرة خالية من حب الشباب.. تجنب هذه المشروبات

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:00
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يعلم الكثيرون أن ما يتم تناوله من أطعمة أو مشروبات يمكن أن يكون له تأثير كبير على البشرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بظهور حب الشباب. وتنتشر النصائح حول الأطعمة، التي يجب تجنبها لتعزيز صحة البشرة، لكن بحسب ما نشره موقع "NDTV"، فإن الخطوة الأولى نحو العناية بالبشرة تكمن في شرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات المعبأة الأخرى.
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ويوجد بعض المشروبات الشائعة، التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على البشرة على المدى الطويل، لذا يجب تجنبها لإبعاد حب الشباب، كما يلي:

1. المشروبات الغازية
تعد المشروبات الغازية مشروبًا شائعًا، خاصة خلال فصل الصيف. ولكن يمكن أن يؤدي شرب الصودا أو المياه الغازية المنكهة إلى الإضرار بصحة البشرة ويسبب حب الشباب. من الأفضل تناول كوب من الماء بدلاً منها.
 
2. المشروبات السكرية
بصرف النظر عن التسبب في مشاكل صحية مثل السمنة ومرض السكري، يمكن أن تؤدي المشروبات السكرية أيضًا إلى تفاقم حب الشباب بمرور الوقت. حتى المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر أو الخالية من السكر تحتوي على مواد تحلية صناعية وملونات ضارة بصحة الإنسان.

3. مشروب الكاكاو
يستمتع الكثيرون بتناول مشروب الكاكاو، إلا أنه ربما لا يعد خيارًا مناسبًا لشخص يعاني من حب الشباب. تحتوي الشوكولاتة على الحليب والسكر، وهما مكونان يمكن أن يؤديا إلى تفاقم حب الشباب والتسبب في استجابة مناعية للكائنات الحية الدقيقة التي تسببه.
 
4. الحليب البقري
بينما يمكن اعتبار الحليب مشروبًا صحيًا، إلا أنه يمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب بسبب هرمونات النمو الموجودة في حليب البقر. إذا كانت بشرة الشخص معرضة لحب الشباب، فمن الأفضل الحد من تناول الحليب البقري. (العربية)
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