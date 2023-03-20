في رمضان... هكذا تتخلّصون من الصداع خلال فترة الصوم

يشكو العديد من الناس من الصداع خلال فترة الصوم، خاصة المعتاد منهم على تناول المشروبات الغنية بالكافيين والمدخّنين، ويلجأ هؤلاء عادةً إلى تناول مسكّنات الألم بعد الإفطار مباشرة.



وكشف تقرير لصحيفة IndiaTimes عن وجود بدائل للمسكّن، حيث يمكن الصائم بعد وجبة الإفطار تناول كوب من الزنجبيل مع العسل، لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات، قد تساعد على تهدئة الألم المصاحب للصداع.

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ويحتوي الزنجبيل على مركّب يسمّى جينجيرول، والذي له تأثيرات مسكّنة للألم، يمكن استخدامه بطرق عدة، منها إضافة القليل من الليمون عليه لصنع شاي الزنجبيل لتنظيف الجسم وحمايته من الصداع.



وإذا كنتَ من الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام عند الصباح، فينصح خبراء الصحة بتناول فنجان واحد من القهوة مباشرة بعد الإفطار، وعدم الإفراط في تناول الكافيين ليعتاد الجسم على نقص هذه المادة، وبالتالي يخفّ الصداع خلال النهار.



إضافة الى ذلك، يُنصح بتناول كوب من شاي النعناع الساكن، بسبب مركّب المنثول، والذي يقال إنّ له تأثيرات مسكّنة للألم ومضادة للالتهابات، وبالتالي فتناول كوب بعد الإفطار يخفف الضغط على الرأس ويمنحه حالة من الهدوء ويخفف الصداع.