Advertisement

صحة

بعد الادعاء بأنها مسرطنة.. حسم الجدل بشأن جودة هذه التمور

Lebanon 24
21-03-2023 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1049457-638150017583218290.jpeg
Doc-P-1049457-638150017583218290.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك موقفها بشأن جودة التمور الجزائرية، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا والتحذيرات من اقتنائها بزعم احتوائها على مواد مسرطنة.

وقالت الجامعة الملكية في بيان لها، إن التمور الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات، مؤكدة خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة.
Advertisement

وأفادت بأن نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات.

وأشارت إلى أنها "تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته". (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم

صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
05:04 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:33 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website