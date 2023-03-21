حيلة غريبة لنوم هانئ.. السرّ في الجوارب!

قد يكون ارتداء الجوارب أثناء النوم هو المفتاح للحصول على ليلة نوم هانئة، بحسب رئيس شركة MattressNextDay مارتن سيلي، الذي قال إنه "يمكن لذلك أن يساعدك على النوم بشكل أسرع وتجربة نوم أعمق".

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هذه الحيلة البسيطة تقدّم لإيقاع الساعة البيولوجية، يد المساعدة. في الفترة التي تسبق موعد النوم، يوقف الجسم إنتاج الطاقة ويحافظ على المستويات الموجودة منها ويخفض درجة حرارته الأساسية.

للقيام بذلك، يرسل الجسم الحرارة إلى اليدين والقدمين في الليل. لكن وجود أقدام باردة يتعارض مع هذه العملية ويعطل في النهاية دورة النوم/الاستيقاظ، وذلك لأن الأوعية الدموية تنقبض عند البرودة، ما يعني أن الجسم يجب أن يعمل بجهد أكبر قليلاً حتى يبرد لأن ضغط الدم يرتفع، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. إلا أن تدفئة القدمين توسع الأوعية الدموية الضيقة، ما يسمح لمزيد من الحرارة بالخروج عبر الجلد - ويتسبب في انخفاض درجة الحرارة.

وقال سيلي إن "ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يساعد في تدفئة قدميك، وهذا يعطي الجسم إشارة بأن الوقت قد حان للنوم". وتابع: "قد يجد بعض الناس ارتداء الجوارب أثناء النوم أمراً غير مريح، بينما قد لا يلاحظ آخرون أي اختلاف في نوعية نومهم".



يشار إلى أن النوم العميق يعتبر مرحلة مهمة في دورة النوم. إذ تستغرق كل دورة حوالي 90 دقيقة، وتنتقل من مراحل النوم الخفيف إلى النوم العميق.