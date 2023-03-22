خلال رمضان.. تجنّبوا هذه العادات الخاطئة

تنتشر بين الصائمين خلال شهر رمضان بعض العادات الغذائية الخاطئة، مما يتسبب في مشاكل كثيرة تؤرقهم وقد تصعّب من عملية الصيام في اليوم التالي.

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وحدد المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء، مشعل المطيري، أبرز العادات الغذائية الخاطئة خلال الشهر الفضيل، موضحاً خلال لقائه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن التوعية بنظام الغذائي الصحي جزء من أدوار الهيئة.أبرز العادات الخاطئة خلال شهر رمضان:- التركيز على وجبة الإفطار بتناول كميات كبيرة.- عدم توزيع الوجبات في الفترة ما بين الإفطار إلى السحور.- الإكثار من شرب المنبهات.- الإكثار من تناول المقليات.- الإكثار من شرب المشروبات السكرية.هذا ولفت المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء، إلى أن تلك العادات لها تأثير سلبي في الصحة.