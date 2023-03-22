Advertisement

صحة

لماذا نتوق لتناول الحلويات.. وكيف نحد من ذلك؟

Lebanon 24
22-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1049791-638150962984457752.JPG
Doc-P-1049791-638150962984457752.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني البعض من شعور بالذنب عندما يتوق إلى تناول الكعك أو الحلويات أو رقائق البطاطس أو الخبز، ما يطرح سؤالًا على الخبراء حول سبب الشعور بهذه الرغبة الشديدة في تناولها.

فقد رجح بعض الخبراء أن نقص المغذيات يمكن أن السبب وراء الرغبة الشديدة، بينما يقول آخرون إن الأمر بسيط مثل ربط الوجبات الخفيفة التي تستمتع بها بالسعادة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
Advertisement

وسواء أكان كعكاً أو بسكويت، فإن أولئك الذين يحبون الحلويات يعرفون جيداً الشعور بالرغبة في تناول السكر، والذي من المحتمل أن يكون الدافع وراءها هو انخفاض مستويات السكر في الجسم بعد الذروة.

فأثناء تناول الطعام، يرتفع سكر الدم ويتحرر الأنسولين. ووفقاً للخبراء، إذا كان الشخص يتناول السكر المكرر والكربوهيدرات، فإنها ستصل إلى مجرى الدم بسرعة وتسبب خللاً في نسبة السكر في الدم.

ثم يقوم الجسم بإفراز المزيد من الأنسولين للتعامل مع الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم.

بدورها، قالت أخصائية التغذية دكتورة مارلين غلينفيل إنه "بمجرد التعامل مع الأمر، ستنخفض مستويات السكر في الدم، ولكن نظراً لأن الجسم أنتج الكثير من الأنسولين، ستنخفض المستويات كثيراً وسيشعر سريعاً بالرغبة في تناول وجبة خفيفة أو مجرد قطعة من الشوكولاتة.

وأشارت إلى أنه "كلما تم تناول المزيد من الحلويات، زاد اشتهاؤها" فيما يشبه الدائرة المفرغة.

من جهته، أوضح الدكتور دوان ميلور، أحد كبار الباحثين في مجال التغذية في بريطانيا، فيما يتعلق بالدوافع العامة وراء اشتهاء الحلويات فإن الأمر يرتبط بكثافة السعرات الحرارية، مثل الحلويات والدهون، شارحاً أن بيولوجية الإنسان تطورت دون التأكد مما سيتم تناوله في الوجبة التالية، لذلك سيميل الجسم إلى التشجيع على تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، مثل الحلويات في نهاية الوجبة.

فيما قالت خبيرة التغذية ميليسا سنوفر، مؤسسة إحدى العلامات التجارية للفيتامينات، إن الأمر نفسه يمكن أن ينطبق على اشتهاء الفاكهة، مضيفة أنه "يمكن أن يكون هذا أحد أكثر الحالات صحةً طالما يتم تناول الفاكهة باعتدال مع اتباع نظام غذائي متوازن حتى لا ترتفع مستويات السكر بشكل كبير".

وللحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات، نصحت الدكتورة غلينفيل بتناول مكمل الكروم، وهو معدن نزر موجود في الجسم على شكل كروم ثلاثي التكافؤ، والذي يمكن أن يلعب دوراً في وظيفة الأنسولين الطبيعية.

ويقدر الخبراء أن 80% من الأشخاص الشغوفين بتناول الشوكولاتة والذين يتوقون لتناولها بشدة يفتقرون إلى المغنيسيوم في نظامهم الغذائي اليومي.

في موازاة ذلك، يتوق البعض إلى تناول الطعام المالح، والذي يمكن أن يعني أن أجسامهم تعاني من إلكتروليتات منخفضة.

وتحافظ الإلكتروليتات والبوتاسيوم والصوديوم على توازن سوائل الجسم وتحافظ على أداء العضلات والأعصاب لوظائفها بسلاسة. وتكون الأطعمة المالحة غنية بالصوديوم.

لذا يرجح الخبراء أن هذه الرغبة الشديدة هي طريقة الجسم للإخبار عن الحاجة إلى الصوديوم - وإن كان بكميات صغيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
05:04 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:33 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website