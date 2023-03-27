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صحة

تمرين يساعد على كشف موعد الوفاة!

Lebanon 24
27-03-2023 | 23:00
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إنتشر في الآونة الأخيرة اختبار بسيط يقول المروجون له إنه يمكن أن يعطي فكرة عن المدة التي ستعيشها والعمر المتوقع لموتك.
الاختبار يسمى "اختبار الجلوس والوقوف" وهو بسيط للغاية، ويبدأ من وضعية الوقوف، ثم الجلوس بوضعية القرفصاء ثم الوقوف مرة ثانية.
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إذا كان بإمكانك القيام بذلك، فأنت على ما يبدو في صحة جيدة، ولكن هناك بعض القواعد الإضافية غير القدرة على الجلوس والوقوف مرة أخرى. القاعدة الذهبية لاختبار "الجلوس والوقوف" هي أنه يمكنك فقط استخدام ساقيك وعضلاتك الأساسية لمساعدتك في ذلك، لذلك لا تدفع نفسك عن الأرض بذراعيك أو أي شيء من هذا القبيل.


وفي الأساس، تبدأ في وضع الوقوف ولديك 10 نقاط، وفي كل مرة تحتاج فيها إلى استخدام يديك أو ركبتيك أو ساعديك أو جانب ساقيك لتحريك نفسك تفقد نقطة. وإذا كان بإمكانك الوقوف والجلوس والوقوف مرة أخرى دون استخدام أي شيء سوى ساقيك وعضلاتك الأساسية، فهذا يعني أنك تحصل على 10 نقاط، وإذا لم تتمكن من النهوض مرة أخرى على الإطلاق دون استخدام أطرافك الأخرى، فأنت على مستوى الصفر.
وقالت الدكتورة ناتالي عازار: "من الواضح أنك تريد أن تسجل حوالي ثمانية أو أعلى"، موضحة أنه كلما انخفضت النتيجة، زاد احتمال وفاة الشخص في السنوات الست المقبلة، لكن الاختبار كان يستخدم عادة لمن تتراوح أعمارهم بين 51 و 80 عاماً. وإذا لم تتمكن من استعادة نشاطك وكنت في منتصف العشرينات من العمر، فقد يكون هذا مدعاة للقلق، ولكن ربما لا يكون ذلك علامة على أنك يمكن أن تموت في وقت قريب.
المصدر: 24.ae
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