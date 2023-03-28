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صحة

مصابو الربو والأكزيما عرضة لهذا المرض... إليكم هذه الدراسة

Lebanon 24
28-03-2023 | 11:05
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أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بالربو والأكزيما معرضين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بنسبة 58 بالمئة في مرحلة لاحقا مستقبلا.

وتتبع الباحثون معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل في أكثر من 334000 مريض، بما في ذلك حوالي 153000 مصاب بالربو التحسسي أو الأكزيما.
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قال فريق جامعة "ستانفورد" إنه يعتقد أن ردود الفعل التحسسية التي تسبب كلاهما تؤدي أيضا إلى التورم الذي ينتج عنه حالة التهاب المفاصل المؤلمة.

وأكد المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو بيكر: "تقدم النتائج التي توصلنا إليها دعما إضافيا لمفهوم أن مسارات الحساسية قد تساهم في تطور التهاب المفاصل".

وتنجم كلتا الحالتين عن تفاعلات حساسية في الرئتين والجلد على التوالي.

كما قال الباحثون إن النتائج يمكن أن تكون مفيدة أيضا للمرضى الذين لا يعانون من الإكزيما أو الربو، لأنهم قد يستمرون في الاستفادة من الأدوية التي تستهدف تفاعلات الحساسية.
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