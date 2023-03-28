Advertisement

صحة

نصائح لتجنب الإمساك في رمضان.. طبّقيها

Lebanon 24
28-03-2023 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1051800-638156421841788790.jpg
Doc-P-1051800-638156421841788790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكثر معاناة الصائمين في شهر رمضان من مشكلة الإمساك، وذلك بسبب إغفال تناول العديد من العناصر الغذائية خصوصاً تلك الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات، التي تسهل العبور المعوي، وقلة شرب السوائل وقلة النشاط البدني.
Advertisement
 
في حالة الإمساك العرضي أو المزمن، غالباً ما تكون قواعد النظافة والنظام الغذائي كافية لاستعادة العبور الطبيعي.
 
التدابير الأكثر فعالية هي:
- أوقفي المكملات الغذائية أو الأدوية التي يمكن أن تسبب الإمساك: لكن لا يجب أن يتم ذلك دون موافقة الطبيب الذي وصفها.
- قومي بتحسين جلوسك على المرحاض: ارفعي قدميك إلى ارتفاع الكرسي، بوضعهما على درج.
- أثري نظامك الغذائي اليومي بالألياف: الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبرقوق، إلخ.
- فكري أيضاً بأنواع الخبز المصنوعة من نخالة القمح، أو بذور السيليوم أو بذور الكتان. لكن أضيفيها تدريجياً إلى غذائك لتقليل الآثار الضارّة مثل الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.
- اشربي الماء الغني بالمعادن، وخاصة المغنيسيوم، وهو ملح معدني له تأثير ملين كبير.
- زيدي من استهلاكك للمياه عن طريق شرب ما لا يقل عن لتر واحد إلى لترين من السوائل يومياً، على شكل ماء، وشاي أعشاب، وعصائر فواكه، وشوربة. يعزز تناول السوائل حركات الأمعاء المنتظمة. لا تسيئي استخدام القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية (الكولا).
- مارسي التمارين الرياضية: يمكن أن يحفز النشاط البدني العبور المعوي. لذلك قومي بممارسة رياضة المشي قبل الإفطار بنصف ساعة، أو بعد الإفطار بنحو ساعتين.
- زيدي كمية الطعام. ينصح بهذا الإجراء فقط لفئة الشابات التي تتبع نظامًا غذائيًا للتخسيس أو اللاتي يعانين من فقدان الشهية العصبي. قد يهمك الإطلاع على علاج فقدان الشهية.
المصدر: سيدتي

صحة

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-03-28
14:00 | 2023-03-28
11:05 | 2023-03-28
11:00 | 2023-03-28
09:00 | 2023-03-28
06:00 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website