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صحة
اكتشاف تأثير خطير لحقن البوتوكس على دماغ الإنسان
Lebanon 24
31-03-2023
|
16:00
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كشفت دراسة صادمة عن وجود تأثير خطير لحقن «البوتوكس»، حيث يمكن أن تؤثر على دماغ الإنسان. ويستخدم العديد من الناس حقن البوتوكس لأغراض تجميلية، حيث يشد الوجه ويخفي التجاعيد بفاعلية وسهولة، لكن الآن وجد الباحثون أن البوتوكس يؤثر على نشاط بعض المناطق في دماغ الإنسان. وتعمل حقن «البوتوكس» عن طريق حقن مركب يسمى "توكسين البوتولينوم" في الوجه، في مناطق مثل الجبهة وحول العينين والفم، ليعمل المركب على إرخاء العضلات الموجودة تحت الجلد من خلال منع الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباضها.
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ومع ذلك، أجرى باحثو جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع شركة أبفي لصناعة البوتوكس فحوصات دماغية لـ10 نساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد 2-3 أسابيع من الإجراء. وأثناء الفحوصات طلب الباحثون من المشاركات محاولة التعرف على مشاعر وتعبيرات الغضب والسعادة في صور الوجوه.
ووجد الباحثون أن حقن البوتوكس تغير نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف المغزلي.
وشرح الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن البوتوكس لا يؤثر فقط على قدرة الإنسان على التعبير عن المشاعر من خلال التأثير على عضلات الوجه المسؤولة عن الابتسام والعبوس وغيرها من التعبيرات، بل يعيق قدرة الدماغ على التعرف على تعبيرات الآخرين.
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