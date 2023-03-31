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صحة

اكتشاف تأثير خطير لحقن البوتوكس على دماغ الإنسان

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:00
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كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬صادمة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تأثير‭ ‬خطير‭ ‬لحقن‭ ‬‮«‬البوتوكس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬دماغ‭ ‬الإنسان‭. ‬ويستخدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس‭ ‬لأغراض‭ ‬تجميلية،‭ ‬حيث‭ ‬يشد‭ ‬الوجه‭ ‬ويخفي‭ ‬التجاعيد‭ ‬بفاعلية‭ ‬وسهولة،‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬البوتوكس‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬دماغ‭ ‬الإنسان‭. ‬وتعمل‭ ‬حقن‭ ‬‮«‬البوتوكس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حقن‭ ‬مركب‭ ‬يسمى "‬توكسين‭ ‬البوتولينوم" ‬‭ ‬في‭ ‬الوجه،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مثل‭ ‬الجبهة‭ ‬وحول‭ ‬العينين‭ ‬والفم،‭ ‬ليعمل‭ ‬المركب‭ ‬على‭ ‬إرخاء‭ ‬العضلات‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬الإشارات‭ ‬العصبية‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬انقباضها‭. ‬
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ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أجرى‭ ‬باحثو‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أبفي‭ ‬لصناعة‭ ‬البوتوكس‭ ‬فحوصات‭ ‬دماغية‭ ‬لـ10‭ ‬نساء‭ ‬قبل‭ ‬حقن‭ ‬البوتوكس‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬2‭-‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الإجراء‭. ‬وأثناء‭ ‬الفحوصات‭ ‬طلب‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬المشاركات‭ ‬محاولة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬وتعبيرات‭ ‬الغضب‭ ‬والسعادة‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬الوجوه‭. ‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬حقن‭ ‬‮‬البوتوكس‮‬‭ ‬تغير‭ ‬نشاط‭ ‬مناطق‭ ‬الدماغ‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمعالجة‭ ‬العاطفية،‭ ‬مثل‭ ‬اللوزة‭ ‬والتلفيف‭ ‬المغزلي‭. ‬

وشرح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البوتوكس‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬المشاعر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬عضلات‭ ‬الوجه‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الابتسام‭ ‬والعبوس‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التعبيرات،‭ ‬بل‭ ‬يعيق‭ ‬قدرة‭ ‬الدماغ‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬تعبيرات‭ ‬الآخرين‭.‬
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