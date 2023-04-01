هل أنتم بحاجة لفيتامين "سي"؟ هكذا تعرفون

نظراً لأن الجسم لا يستطيع صنع فيتامين "سي" أو تخزينه بكميات كبيرة، يجب استهلاكه بانتظام يومياً لمنع نقصه.



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ويوجد الفيتامين في الخضروات والفواكه، ويخبر الجسم بالنقص من خلال علامات عديدة، ويرتبط معظمها بضعف إنتاج الجسم للكولاجين.

وبحسب موقع "هيلث داي"، فمن أهم العلامات المبكرة لنقص فيتامين "سي"، التعب، اللثة الحمراء، كثرة الكدمات، سهولة النزيف، آلام المفاصل وخشونة الجلد. ثم تتطوّر تشوهات الأظافر والشعر، وهشاشة العظام، وتستغرق الجروح وقتاً أطول في الشفاء.





ويلعب فيتامين "سي" دوراً هاماً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين حيوي لنعومة الجلد، سلامة الشعر، المفاصل، العظام والشرايين.

وعند نقص الفيتامين"، تتحول بصيلات الشعر إلى اللون الأحمر الفاتح نتيجة هشاشة الأوعية الدموية التي توصل الدم لهذه البصيلات، فتبدو كبقع حمراء حول بصيلات الشعر.

ونتيجة نقص فيتامين "سي" تتمزق الأوعية الدموية بسهولة، فتبدو بقع حمراء متشظية على الأظافر والكدمات، ويزداد جفاف البشرة.

وبسبب نقص الفيتامين تقل كثافة العظام، وتضعف المناعة، ويزداد نزيف اللثة وفقدان الأسنان، وتحدث زيادة غير مبررة في الوزن، إلى جانب الالتهاب المزمن، الإجهاد التأكسدي والتعب.