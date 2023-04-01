متى يجب تنظيف أسناننا.. قبل الفطور أم بعده؟

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وعلى الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار قد يكون منطقيا أكثر، إلا أن أطباء الأسنان يقولون إنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الإفطار وليس بعده، حسب ما جاء في موقع "Healthline". يتعين تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، للحفاظ على صحة الأسنان والفم، حسب أطباء الأسنان. ويعد التنظيف بالفرشاة جزءا من الروتين الصباحي لدى الكثيرين، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.وعلى الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار قد يكون منطقيا أكثر، إلا أن أطباء الأسنان يقولون إنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الإفطار وليس بعده، حسب ما جاء في موقع "Healthline".



وأوضح الدكتور سام جيثوا، نائب رئيس الأكاديمية البريطانية لطب الأسنان التجميلي أن "تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار لا يساعد فقط على إزالة تراكم البلاك من أسنانك، ولكنه يساعد أيضا في إنتاج اللعاب. ويساعد اللعاب أيضا على قتل البكتيريا في فمك".





ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أيضا أن إنتاج اللعاب يزداد لمدة خمس دقائق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، ووفق الدكتور جيثوا، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة مبكرة يمكن أن يضر بصحة أسنانك. وتابع جيثوا: "إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد وقت قصير جدا من تناول الإفطار، فقد تتسبب في مزيد من الضرر لمينا الأسنان في الوقت الذي يكون فيه في أضعف حالاته".





هذا وتساعد معاجين الأسنان بالفلورايد على درء الأحماض في الأطعمة، وفقا للدكتور آلان كلارك، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة "Paste Dental"، في بلفاست، أيرلندا الشمالية.





وإذا قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول الإفطار، ينصح تقرير "Healthline" بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل لأنها "أفضل طريقة لضمان حماية أسنانك وعدم العبث بالمينا".