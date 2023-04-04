الى عشاق القهوة.. هكذا تتفادون الصداع في نهار رمضان

الكثير من عشاق القهوة يصابون بالصداع المستمر خلال نهار رمضان؛ ذلك نتيجة الانقطاع المفاجئ، وعدم تناول نسبة الكافيين التي اعتاد جسمهم عليها خلال أيام السنة. ولكن هل يمكن تفادي هذا الصداع، وكيف؟

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الدكتورة أمل كنانة، أخصائية تغذية علاجية - تخصص تغذية رياضيين، أشارت لـ"سيدتي" الى أنه "من المؤكد أن القهوة من المشروبات الممتعة التي لا يستطيع الكثير من الناس الاستغناء عنها في الصباح. لذا استعداداً للشهر الفضيل، وحتى نتجنب حدوث الصداع، يجب أن نبدأ بتأخير شرب القهوة قبل رمضان بأسبوعين على الأقل استعداداً للصيام، خاصة الأشخاص العاملين في فترة الصباح. وتضيف: «لا شك أن الاستيقاظ في الصباح الباكر خلال شهر رمضان وعدم شرب القهوة سيزيد من التوتر عند هؤلاء الأشخاص".







أوضحت أنه كذلك لا بد من تقليل عدد المرات التي نتناول فيها القهوة قبل رمضان، إلى أن تصل إلى كوبين في اليوم، حتى يتفادى الجسم الأعراض الانسحابية في الأسبوع الأول من رمضان.







أشارت دكتورة أمل إلى ضرورة تأخير شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار أو كسر الصيام، قائلة: "لا بد خلال شهر رمضان، من تأخير القهوة إلى ما بعد كسر الصيام؛ أي نبدأ بالماء أو اللبن مع التمر ثم القهوة، ونحاول الابتعاد عنها قدر الإمكان عند قرب الفجر؛ لأنها تؤدي إلى الجفاف في خلال النهار".