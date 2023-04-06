Advertisement

صحة

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

Lebanon 24
06-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1054755-638164245901237598.jpg
Doc-P-1054755-638164245901237598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشعر معظم الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة السحور مباشرة، وقد يكون للقيام بهذه العادة عواقب وخيمة، وفق ما ذكر موقعا "livestrong" و"brightside".


من الشائع الشعور بالتعب بعد الأكل، لإن عندما تأكل يفرز جسمك هرمونات تساعدك على الشعور بالاسترخاء، كما إنه يرسل المزيد من إمدادات الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في الهضم، ما يعني إن عقلك ينخفض قليلاً، وقد يكون هذا الشعور بالنعاس أكثر وضوحًا إذا كنت تأكل كثيرًا أو تتناول أطعمة غنية بالبروتين أو الكربوهيدرات. ومع ذلك، فإن الشعور بالتعب الشديد بعد تناول الطعام ليس أمرًا طبيعيًا، ويمكن إن يكون علامة على وجود حالة كامنة مثل مرض السكري، أو حساسية الطعام ومشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية.
Advertisement
 
أضرار النوم بعد السحور مباشرة:

- الحموضة المعوية: النوم بعد تناول وجبة السحور يخرج حمض المعدة (الذي يتصاعد أثناء الهضم) عبر المريء، ما يؤدي إلى ارتجاع الحمض، ومن أكثر أعراض الارتجاع الحمضي شيوعًا هي الحموضة المعوية، وهي حرقة مؤلمة في منتصف الصدر.

- اضطراب النوم: لن تؤدي مشكلات الجهاز الهضمي فقط إلى إبقائك مستيقظًا في الليل، ولكن هناك أيضًا بعض الأدلة على إن تناول الطعام خاصة الأطعمة الدهنية قد يجعل من الصعب النوم.

- الكوابيس: يسبب النوم بعد تناول الطعام مباشرة إلى الكوابيس، لذا فمن الأفضل تجنب القيام بهذه العادة السيئة.

- زيادة الوزن: يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة، إلى عدم منح الجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية، لذلك، من الأفضل البقاء مستيقظا تجنبا لزيادة الوزن.

- الرغبة في التبول كثيرا: يعاني بعض الأشخاص من زيادة الحاجة إلى التبول ليلا، وهو ما يعرف باسم التبول الليلي، ويكون هذا مرتبطا بكمية الكافيين الموجودة في الطعام الذي تتناوله قبل النوم، وهذا يعني إن طعامك يمكن أن يكون مدر للبول، ما يجعلك تضطر إلى التبول المفرط، ويمكنك العثور على الكافيين في القهوة والشاي والحلويات المخبوزة التي تحتوي على الشوكولاتة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
12:02 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website