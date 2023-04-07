الإسهال الدموي تحذير من خطر داهم

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قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الإسهال الدموي يدق ناقوس الخطر، إذ ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.وأوضحت أن أسبابه عدة وتتمثل في البواسير، وأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، مثل مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.كما قد يشير إلى التهابات الأوعية الدموية وأمراض الدم، وقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر ،وفتق الحجاب الحاجز، ودوالي الأوردة في المريء. وفي أسوأ الحالات قد يشير إلى سرطان القولون.لذلك يجب استشارة الطبيب لتحديد سببه الحقيقي والعلاج في الوقت المناسب.