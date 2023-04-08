Advertisement

صحة

اختبار دم جديد يمكن أن يكشف ما إذا كنت ستصاب بمرض السكري!

Lebanon 24
08-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1055184-638165242023701828.PNG
Doc-P-1055184-638165242023701828.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكن علماء من تطوير اختبار للدم يمكن أن يخبر الأشخاص ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 خلال السنوات العشر القادمة من حياتهم.

 

ويبحث الاختبار عن "مثيلة" الحمض النووي - التغيرات الكيميائية في الدم التي تُظهر نشاط الجينات المرتبطة بمرض السكري يتم "الاتصال به" أو "انخفاضه" عندما يكون شخص ما في المراحل المبكرة من تطويره.

 

ويوفر ذلك تنبؤا أكثر دقة عند دمجه مع الطريقة التي يستخدمها الأطباء  والتي تحدد المخاطر بناء على عوامل تشمل العمر والوزن والتاريخ العائلي للمرض.

 

وقال البروفيسور ريكاردو ماريوني، المعد الرئيسي للدراسة التي طورت اختبار الدم، من جامعة إدنبرة: "اختبار الدم الذي يعطي الناس خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 يمكن أن يكون جزءا من تحسين الصحة في المستقبل".

 

ولتطوير اختبار الدم، نظر الباحثون إلى 14613 شخصا وافقوا على مراقبة صحتهم لمدة 15 عاما في دراسة أجريت في اسكتلندا.

 

وباستخدام نصف هذه المجموعة، تمكنوا من رؤية كيف اختلفت دماء أولئك الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع 2 عن أولئك الذين لم يصابوا بذلك.

 

ثم قاموا بفحص مدى نجاح اختبارهم في النصف الآخر  للتنبؤ بالحالات التي حدثت في غضون عقد بعد إجراء اختبار الدم.

 

ويمكن أن يلتقط اختبار الدم، الذي نُشر في مجلة Nature Aging، نسبة 18% إضافية من الأشخاص الذين سيصابون بمرض السكري من النوع 2 في العقد المقبل.

 

وقد أدى ذلك إلى رفع النسبة المئوية للأشخاص المعرضين للخطر الذين تم اكتشافهم باستخدام الطريقة القياسية التي يستخدمها الأطباء، والتي كانت 30%، إلى 48% عند استخدام اختبار الدم في نفس الوقت.(روسيا اليوم)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-08
16:00 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
12:02 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
02:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website