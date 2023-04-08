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صحة

"الحازوقة".. علامة تحذيرية من مرض خطير!

Lebanon 24
08-04-2023 | 08:00
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غالبا لا يوجد سبب واضح وراء التشنجات الصغيرة المزعجة "الحازوقة"، ويمكن أن يكون سببها الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي.

ومع ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون التشنجات علامة على شيء خطير.
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وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن تشنجات الفم غير الضارة قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وأكدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للطب التلطيفي والمسكن أن ما يصل إلى 40 بالمئة من مرضى السرطان يصابون بالحازوقة.

ووجدت دراسة أخرى أنه بالنسبة لواحد من كل 10 مرضى بالسرطان، يمكن أن يستمر التشنج لأكثر من 48 ساعة.

وذكرت مجلة The Atlantic أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان في صدرهم أو حلقهم أو رأسهم، في أي مكان في الجسم على طول مسار الحازوقة، قد يتعرض لها.

لكن الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي، والمنشطات، والمواد الأفيونية، يمكن أن تسبب لهم ذلك أيضا. (سكاي نيوز عربية) 
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