Advertisement

خاص

بعيداً من "وسواس" الكيلوغرامات الزائدة... هكذا تستمتعون بحلويات عيد الفصح

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
09-04-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1055481-638166296545830084.jpg
Doc-P-1055481-638166296545830084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
للأعياد نكهتها الخاصة بين العائلات في لبنان، فكيف إذا كان "عيد الكبير"؟ لعيد الفصح تحضيراته الخاصة من حيث الحلويات والضيافات، المليئة بالسعرات الحرارية المرتفعة. فبين المعمول بأنواعه كافة، كعك العيد والشوكولا وغيرها، كيف يمكننا تناول ما شئنا من دون الشعور بذنب الكيلوغرامات الزائدة؟
Advertisement
 
الإعتدال مفتاح النجاح
"عالعيد كل شي مسموح بإعتدال". بهذه العبارة اختصرت إخصائية التغذية نغم طنوس المسار الذي يجب اتباعه من أجل الإستمتاع بحلويات العيد من دون "الوسوسة" حول إمكانية اكتساب مزيد من الوزن.
 
معمول العيد: اليكم متوسط الاسعار – هنا صيدا-HonaSaida
 
وتحدّثت طنوس عن السعرات الحرارية الموجودة في الضيافات المعتادة الخاصة بعيد الفصح، فأوضحت لـ"لبنان 24" إن عدد هذه السعرات يتشابه بين أصناف المعمول المختلفة من التمر، اللوز، الجوز والفستق، إذ أن الأمر قد يختلف بشكل بسيط بين النوع والآخر، ولا يتعدى الإختلاف الـ15 سعرة حرارية.
 
وشددت على أهمية الإنتباه إلى حجم قطعة المعمول قائلة: "إذا كانت القطعة صغيرة، فستحتوي على ما يتراوح بين الـ 180  والـ195 سعرة حرارية بحسب نوع المعمول، أما إذا كانت القطعة كبيرة أي مصنوعة في القالب الخشبي التقليدي الكبير، فقد تصل إلى الـ300 سعرة حرارية في القطعة الواحدة".
 
 
معمول العيد: اسماء و طقوس متعددة لطعم لا ينسى - مجلة هي
 
أما كعك العيد، فأشارت طنوس إلى أن سعراته الحرارية هي أقل من تلك التي تحتويها قطع المعمول، فالكعكة الصغيرة تحتوي على 120 سعرة حرارية بينما الكبيرة فتحتوي على 200 سعرة حرارية.
 
 
شبكة الثبات الإعلاميّة - رغم ضيق العيش .. "كعك العيد" يفوح من منازل وحارات الغزيين
 
وبالنسبة إلى الشوكولا، فكل 10 غ أي ما يوازي بيضة العيد المتوسطة الحجم، تحتوي على ما بين الـ45 والـ50 سعرة حرارية بحسب طنوس، التي شددت على ضرورة الإنتباه لنوع الشوكولا المستخدم.
 
فقالت: "كل ما كان الشوكولا أسود اللون أي فيه ما يزيد عن الـ70% من الكاكاو، انخفضت نسبة السكر فيه، إلا أن الدهون الموجودة بداخله ترتفع، وبالتالي لا فرق كبيراً بين الشوكولا الممزوج بالحليب وذاك الأسود من ناحية السعرات الحرارية، إذ ان الأخير يحتوي على المزيد من الدهون إلا أنه صحي أكثر من سائر الخيارات لأنه لا يفتح الشهية على السكر ولا يرفع الأنسولين في الدم، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيوم وهي مواد ضد الأكسدة".
 
 
الشوكولاته تغيب عن ضيافات اللبنانيين في العيد | الشرق الأوسط
 
وعن البيض، لفتت طنوس إلى أن البيضة الواحدة تحتوي على 75 سعرة حرارية وفيها العديد من العناصر الغذائية الصحية لفئة كبيرة من الناس كالحوامل، المسنّين الرياضيين وغيرهم، وتناوله مسلوقاً يبقى الخيار الأكثر صحة، ولكن يمكن تناوله مقلياً بشيء بسيط من الزبدة أو زيت الزيتون.
 
 
 
ما الطريقة الصحية لتناول حلويات العيد؟
وفي حين أشارت إلى أنه يمكن استبدال حصّتي الفاكهة أو الفطور بثلاث حبات من المعمول، أكّدت طنوس أنها لا تحبّذ تناول السكر على معدة خاوية صباحاً، لأن من شأن هذا الأمر أن يرفع نسبة السكر في الدمّ ومن ثمّ يحدث هبوط، ما يزيد من الشعور بالجوع.
 
كما دعت إلى تناول الحلويات كـ"سناك"، مع الإنتباه إلى أهمية التخفيف من السعرات الحرارية في  سائر الوجبات خلال النهار وحتى خلال الأسبوع، مشددة على أهمية الإستماع لأجسادنا حين نتناول الطعام الذي نحبّ.
 
طريقة تحضير كعك العيد في المنزل | ElleArabia
 
وعن نوع من الحلويات الافضل من حيث الصحة والرشاقة، فأكّدت طنوس أن التمر بطبيعته مفيد لأنه يحتوى على البوتاسيوم والماغنيسيوم والألياف كما أن السكر فيه طبيعي،  إلا أن إضافة الزبدة إليه كما يفعل الجميع لصنع المعمول، تجعل منه أقل إفادة.
 
أما اللوز والجوز والفستق فهي كسائر المكسّرات النيئة تحتوي على الزيوت المفيدة للقلب والشرايين ولرفع الكوليسترول الجيّد، ولكن لأنه يخلط بالسمنة وبالزبدة في عجينة المعمول فستصبح السعرات الحرارية فيها مرتفعة.
 
وبالنسبة إلى كيفية تحضير الحلويات بطريقة صحية أكثر، فأشارت طنوس إلى أن الخيارات الجيدة هي الزبدة، السمنة الحيوانية أي الـGhee، بدلاً عن تلك النباتية المصنوعة من الزيوت النباتية وتكون مهدرجة، بحسب أحدث الدراسات العلمية، بالإضافة إلى إستبدال السكر الطبيعي ببديل السكر بإعتدال.
 
أمّا الفئة الممنوعة من تناول الحلويات في عيد الفصح، فلفتت طنوس إلى أنها تشمل من يعانون من الوزن الزائد، السكري، الكوليسترول، إلا أنهم إذا اتبعوا الإعتدال في أيام العيد فقط، بإمكانهم تناول قطعاً معدودة من الحلويات قبل العودة إلى نظامهم الغذائي اليومي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

صحة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
23:00 | 2023-04-10
16:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website