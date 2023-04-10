Advertisement

صحة

سرطان الجلد.. علامات على الجلد والأظافر تنذر بالخطر

Lebanon 24
10-04-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1055736-638167123121101889.png
Doc-P-1055736-638167123121101889.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر سرطان الجلد واحدا من أكثر السرطانات شيوعا والتي يمكن الكشف عن بعض أعراضها من خلال فحص الأظافر.

هناك 5 علامات يجب الانتباه لها على الأظافر وحولها والتي يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد:

وجود خط داكن
Advertisement

قد يظهر خط داكن على الأظفر لونه بني أو أسود.
من المرجح أن تظهر على الإبهام.
جلد داكن بجانب الظفر

عندما يصبح الجلد حول الأظافر أغمق، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الجلد المتقدم.
تقشير الأظافر

تقشير الأظافر ووجود فراغ بينها وبين الجلد يعتبر مؤشرا على الخطر.
نتوء تحت الظفر

انتبه إذا لاحظت شيئا قاسيا تحت أظافرك، ينصح بمراجعة الطبيب فورا.
كما يعتبر ظهور "الشامة" على الجلد واحدا من المؤشرات التي يجب الانتباه إليها في هذا الإطار.

وفي حال ظهورها يجب مراعاة الأشياء التالية:

عادة ما يكون للأورام الميلانينية نصفين مختلفين للغاية وشكل غير منتظم.
حدودها مسننة أو خشنة.
مزيج من لونين أو أكثر.
عادة ما يكون قطر معظم الأورام الميلانينية أكبر من 6 مم.
من المرجح أن تكون الشامة التي يتغير حجمها بمرور الوقت عبارة عن سرطان بالجلد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
23:00 | 2023-04-10
16:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website