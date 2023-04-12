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صحة

حالة نادرة تسجل لأول مرة.. ورم يفرز هرمون الحمل لدى رجل! (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:00
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سجلت في الأردن حالة طبية نادرة، فقد جاءت نتيجة فحوصات طبية للحمل إيجابية لدى رجل أربعيني، وذلك بسبب ورم في البنكرياس منتشر بالكبد.
 
وقال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور الأردني، حسام أبو فرسخ، في تصريح لـ"العربية.نت" إن فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 عاماً، وهو الأمر الذي كان مستغرباً في البداية، وبعد الفحوصات والتوثيق تبين أنها حالة مرضية".
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وأكد الطبيب أبو فرسخ أن فحص الحمل كان إيجابيا، نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد".
 
 
وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".


وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص". (العربية)

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