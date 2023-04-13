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صحة

فرش الماكياج أقذر من مقعد المرحاض.. وهذا تأثيرها على الوجه!

Lebanon 24
13-04-2023 | 14:00
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تستعمل النساء فرش الماكياج بشكل يومي لوضع مساحيق التجميل على وجوههن، لكن هذه الفرش إن لم يتم تنظيفها بشكل دوري فإنها ستكون أقذر مما يمكن تصوره.

فقد كشفت دراسة حديثة أن البكتيريا المتراكمة على فرش التجميل المستعملة هي أكثر من الموجودة في مقعد المرحاض.
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وفي الدراسة قارن الفريق مجموعتين من فرش كريم الأساس للوجه، واحدة نظيفة والأخرى غير نظيفة بمسحة مأخوذة من مقعد المرحاض، لتكون النتيجة صادمة، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

كما وجدت الدراسة أنه بصرف النظر عن مكان تخزين الفرشاة سواء في غرف النوم أو الحمام أو حتى في حقيبة مستحضرات التجميل، فإن عدد البكتيريا الموجود بفرشة التجميل هي أكثر من الموجودة في المرحاض.

وكشفت نتائج العينات التي قامت بها مجموعة Spectrum Collections أن جميع فرش المكياج غير النظيفة تحتوي على خلايا جلد ميتة وزيوت وبكتيريا متعفنة يمكن أن تؤدي إلى التهابات فطرية في البشرة.

كما أن استخدام الفرشاة المتسخة بشكل روتيني يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب أو ما هو أسوأ للبشرة.

وخلال الدراسة، أجرت إحدى شركات أدوات التجميل استطلاعًا لعملائها، وقال 40% منهم إنهم ينظفون فرشهم كل أسبوعين، بينما اعترف 20% منهم بغسلها فقط كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، ينصح يتنظيف فرش المكياج بشكل دوري من خلال غسل شعيرات الفرشاة بشامبو لطيف وماء فاتر، ثم يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة، ويتم تركها حتى تجف.
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