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صحة

نصائح هامّة لمرضى السكري خلال الصيام في رمضان

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:00
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مع حلول شهر رمضان، يتساءل الكثيرون عن السكري والصيام، وعمّا إذا كان وضعهم الصحي يسمح بالصيام، لذلك من المهم مناقشة الموضوع مع الطبيب المعالج.
 
 
يعدّ مرض السكري من أكثر الحالات الطبية شيوعاً وانتشاراً لدى البالغين حول العالم.
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وفي السياق، أعطت الدكتورة هالة الأحمدية، استشارية السكري والغدد الصماء في مركز "هيلث بلاس" للسكري والغدد الصماء 11 نصيحة مهمة لمرضى السكري خلال صيام رمضان، وهي:

 
- إختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة لاحتوائها على الألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر.

- إدخال الأطعمة بطيئة الامتصاص التي تتصف بمؤشر غلاسيمي منخفض.

- تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الفاكهة الكاملة والابتعاد عن العصائر.

- التقليل من الأطعمة الدسمة والمالحة والحلويات والقهوة والمشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكريات لأنها قد تسبب الجفاف.

- مراقبة سكر الدم باستمرار، واستشارة الطبيب حول جرعات الدواء لإجراء التغييرات الضرورية.

- الالتزام بأخذ العلاج في المواعيد التي حدّدها الطبيب.

- الإكثار من تناول السوائل بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم تجنّباً للجفاف.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- ممارسة الرياضة الخفيفة أو المتوسطة مدة 30 دقيقة يومياً بين الإفطار والسحور.

- التوقف عن الصيام إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 60 مغم أو أعلى من 300 مغم، أو إذا ظهرت أعراض ارتفاع أو هبوط في سكر الدم.
المصدر: لها
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