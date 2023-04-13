لتفادي العطش في رمضان.. اتبعوا هذه النصائح

مع بداية فصل الصيف، يعاني الصائم خلال فترة الصيام من العطش ويشعر مع درجات الحرارة العالية بحاجة ماسّة إلى شرب المياه، لذلك ينصح خبراء الصحة بتطبيق بعض النصائح لتفادي العطش في شهر رمضان.

Advertisement

وأكد خبراء الصحة أن تناول الخضروات والفواكه في السحور من أهم الأمور ليس فقط لاحتوائها على الفيتامينات وإنما أيضاً لأنها غنية بالمياه والألياف، مما يخفف شعور الصائم بالعطش.



ونصح أيضاً بتأخير موعد السحور إلى ما بعد منتصف الليل، فكلما تأخر السحور ازدادت قدرة الجسم على مقاومة العطش.





ومن الضروري تجنّب بعض الأطعمة على السحور التي تسبب العطش، مثل المأكولات التي تحتوي على التوابل والحر، والمأكولات الدهنية والمالحة، لأنها تزيد من حاجة الجسم إلى المياه.



كما يجب الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار وخلال السحور، والأفضل شرب 1.5 ليتر يومياً، نظراً لأن المياه الزائدة عن حاجة الجسم تطردها الكلية بعد ساعات قليلة من تناولها، مما يؤدي إلى الإرهاق خلال فترة الصيام.



وخلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح بارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية ذات الألوان الفاتحة، فذلك يساهم في تخفيف الحاجة إلى شرب المياه خلال ساعات الصيام.