Advertisement

صحة

المعكرونة والشوكولا منها... أطعمة "غير متوقعة" تساعد على إنقاص الوزن

Lebanon 24
14-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1056971-638170516435158554.jpeg
Doc-P-1056971-638170516435158554.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد الكثير من الناس أن التخلص من الوزن يعني عدم تناول شيء أكثر من بعض السلطة، ومع ذلك هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناول المزيد منها لتحقيق أقصى قدر من أهدافك لإنقاص الوزن.

المعكرونة 
Advertisement

أظهرت الدراسات أن الأشخاص يفقدون المزيد من الوزن عندما يشتمل نظامهم الغذائي على المعكرونة بانتظام.

وكتبت أخصائية التغذية إيما بيكيت من جامعة "نيوكاسل" بدلاً من الإقلاع عن تناولها، فكر في تقليل حجم الوجبة فقط".

تقترح إيما أيضا التحول إلى المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومفيدة لصحة الأمعاء.

الشوكولا

بدء يومك بالشوكولا يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن. حيث وجد العلماء أن تناول الشوكولا يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم.

الزبادي

نظرا لكونه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، يعتبر الزبادي غذاء مثاليا لإضافته إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، ومكافحة أي انتفاخات محتملة بفضل البروبيوتيك التي تحتوي عليها.

مصدر رائع للفيتامينات والمعادن أيضا، حيث ينشط كل من الزنك واليود والبوتاسيوم وفيتامين ب 5.

التوت

يعتبر التوت سلاحا سريا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتحقيق بنية جسم نحيفة.

وجدت الأبحاث أن تناول الفاكهة ذات اللون الأحمر أو الأزرق، يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن غير المرغوب فيها.

المواد الكيميائية التي تعطي الفاكهة مظهرها الزاهي يمكن أن تحرق دهون المعدة وتساعدك في الحصول على البطن المسطحة التي تبحث عنها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-04-14
14:00 | 2023-04-14
12:00 | 2023-04-14
11:00 | 2023-04-14
08:00 | 2023-04-14
02:00 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website