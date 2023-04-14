مع زيادة الإصابات بنسبة 30 بالمئة.. الهند تعمل على تكثيف إنتاج لقاحات كورونا

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تعمل الهند على تكثيف إنتاجها من اللقاحات بعد الارتفاع السريع في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" التي يقودها متغير جديد من فيروس كورونا المستجد يطلق عليه متحور "أركتوروس"، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وكانت البلاد قد أعلنت عن 10158 حالة إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بزيادة قدرها 30 في المائة في يوم واحد، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفيدرالية.وكان وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، قد طالب قبل أسبوع، السلطات الصحية في جميع الولايات الهندية بالتأهب والاستعداد لمواجهة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد تقارير عن ارتفاع حاد في أعداد الإصابات.وشدد ماندافيا ، في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع وزراء الصحة المحليين في جميع الولايات والأمناء الرئيسيين، يوم الجمعة الماضي، على تحديد النقاط الساخنة للطوارئ عن طريق مراقبة اتجاهات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وحالات العدوى التنفسية الحادة، وتكثيف حملات الاختبارات والتطعيم، وضمان جاهزية البنية التحتية للمستشفيات. (الحرة)