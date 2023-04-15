مشكلة في الثلاثين تهددك بمرض خطير في عمر السبعين!

Advertisement

أفادت دراسة جديدة لفريق بحثي من جامعة "يو سي ديفيز" الأميركية بأن الإصابة بارتفاع ضغط الدم في عمر الثلاثينيات تقترن بتدهور وظائف المخ في عمر الـ75.وقام الفريق البحثي بمقارنة صور الرنين المغناطيسي للمخ الخاصة بمجموعة من كبار السن كانوا يعانون من مشكلة ارتفاع ضغط الدم في سن الثلاثينيات والأربعينيات مع صور الرنين الخاصة بمجموعة من كبار السن الذين لم يعانوا من هذه المشكلة في المرحلة العمرية نفسها المشار إليها.ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين كانوا يعانون من ضغط الدم ظهر عليهم واضحا صغر حجم أجزاء معينة من المخ وضعف نسيج المادة البيضاء، وعادة ما تقترن هاتان المشكلتان باحتمالات الإصابة بخرف الشيخوخة.ضغط الدموأظهرت الدراسة أيضا أن التغيرات السلبية التي طرأت على المخ جراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل تراجع حجم المادة الرمادية والقشرة الأمامية للمخ، كانت أكثر وضوحا لدى الرجال مقارنة بالنساء.وذكرت الباحثة كريستين جورج من كلية علوم الصحة العامة في الجامعة أن "فرص علاج خرف الشيخوخة محدودة للغاية، ومن ثم فإن تحديد أسباب هذه المشكلة الصحية وسبل الوقاية المبكرة منها قد يكون عنصرا مهما للتخفيف من أعباء هذا المرض".خرفوأضافت الدراسة أن "ارتفاع ضغط الدم هو عنصر مشترك بوضوح في حالات الإصابة بخرف الشيخوخة، وقد أثبتت هذه الدراسة أن ارتفاع الضغط في المراحل الأولى في سن البلوغ يؤثر على وظائف المخ بعد انقضاء عقود من العمر".يشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين، وعلى المدى البعيد يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية وفشل القلب والكلى.(الجزيرة)