Advertisement

صحة

إحذروا.. هذه الإضافات قد تحوّل القهوة إلى مشروب ضار

Lebanon 24
15-04-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1057268-638171296632011574.jpg
Doc-P-1057268-638171296632011574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعتبر القهوة من المشروبات الأكثر طلباً بين الناس والتي يحرص البعض على تناولها بشكل يومي، لكن هناك أشخاص يستخدمون بعض الإضافات لتحسين مذاق القهوة من دون أن يعلموا بالأضرار التي قد تنتج منها.

فقد أكد تقرير طبي أن القهوة غنية بالفوائد الصحية وبالفيتامينات المفيدة للجسم، ولكن بعض المواد التي تُضاف أحياناً إليها قد تكون ضارّة ويجب استبدالها بأخرى للتخفيف من ضررها الصحي.
Advertisement

يضيف الكثيرون من الأشخاص المبيّضات الى القهوة لتحسين طعمها المرّ، ولكنها من أسوأ المكوّنات التي يمكن إضافتها الى القهوة، بسبب دخول الزيوت النباتية المهدرجة في تركيبتها. كما تحتوي المبيضات على نِسب عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. لذلك يُفضّل استبدالها بالحليب العادي قليل الدسم أو حليب اللوز.

ويعتمد البعض على المحلّيات الاصطناعية خوفاً من اكتساب الوزن الزائد، لكن الدراسات أكدت أن هناك رابطاً قوياً بين استخدامها وحدوث مشاكل صحية خطرة مثل ضعف التمثيل الغذائي للغلوكوز والسكري والقصور في القلب وغير ذلك. لذا، يُنصح باستخدام مُحلٍ طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية مثل مستخلص "ستيفيا".

كما أجمعت الدراسات على مخاطر السكر العادي وآثار استخدامه السيئ على الصحة، لذلك يُنصح باستبدال السكر بالقرفة للحصول على حلاوة طبيعية.(لها)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
16:00 | 2023-04-15
14:00 | 2023-04-15
11:00 | 2023-04-15
05:00 | 2023-04-15
02:00 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website