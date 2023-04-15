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صحة

أجهزة السمع قد تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

Lebanon 24
15-04-2023 | 14:00
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أفادت نتائج دراسة جديدة أن الوسائل المساعدة على السمع يمكن أن تكون علاجاً طفيفاً وفعّالاً للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف.

وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت"، يرتبط ضعف السمع بحوالي 8% من حالات الخرف في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن معالجة ضعف السمع يمكن أن تكون وسيلة حاسمة لتقليل العبء العالمي للخرف.
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وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة شاندونغ الصينية، استناداً إلى بيانات 437 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، وامتدت فترة متابعة البيانات 12 عاماً.
 
وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من ضعف السمع ولا يستخدمون أجهزة مساعدة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 42% للإصابة بالخرف لجميع الأسباب، بينما لم يتم العثور على مخاطر متزايدة لدى من لديهم ضعف في السمع ويستخدمون وسائل سمعية.
 
ويبدأ فقدان السمع عادة مبكراً في الأربعينيات من العمر، وهناك دليل على أن التدهور المعرفي التدريجي قبل تشخيص الخرف يمكن أن يستمر من 20 إلى 25 عاماً.
المصدر: 24.ae
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