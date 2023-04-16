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صحة

فنجان القهوة.. مخاطر ترافق المصابين بهذا المرض الجلدي

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:00
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قد يكون لفنجان القهوة الصباحي تأثيرا سلبيا على البشرة، حيث توصل الخبراء إلى نتيجة مفادها أن المشروب المفضل قد يفاقم الإصابة بما يعرف طبيا باسم "الوردية".

والوردية هي حالة جلدية تؤدي إلى احمرار في الوجه والصدر والذي يكون مؤلما لاسيما عند استخدام الماء أو منتجات العناية بالبشرة.
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لا يوجد سبب معروف لهذه الحالة، والتي تؤثر بشكل أساسي على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، بدءا من أوائل الثلاثينيات من العمر، ولكن يبدو أنها نتيجة لتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه.
 
وقال الكيميائي بروس غرين إن هناك مجموعة متنوعة من المسببات للوردية، "كالعوامل العاطفية وتغيرات في الطقس".

وأضاف بروس: "الوردية الخفيفة قد لا تتطلب بالضرورة علاجا إذا لم يكن الفرد منزعجا من الحالة، يُنصح بالسعي للحصول على رعاية الطبيب من أجل التقييم والعلاج المناسبين للوردية". (سكاي نيوز عربية) 
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