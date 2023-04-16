حاسة ارتبط غيابها بفيروس كورونا.. إليكم هذه الطرق لاسترجاعها

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان ؤ لفترة طويلة يمكنهم استخدام طريقة تسمى التدريب الشمي للمساعدة في التغلب على المشكلة المنهكة.



وبحسب الدراسة قد يساعد استنشاق برتقالة أو ليمونة مرتين يوميا في استرجاع القدرة على الشم التي ارتبط غيابها في الفترة الأخيرة بالإصابة بفيروس كورونا.

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والتدريب الشمي هو أسلوب يعمل فيه الشخص الذي يعاني من مشاكل في الشم على تعزيز التعرف على الروائح مجددا، حيث يقترح الباحثون شم الروائح المنزلية الشائعة مثل الليمون والبرتقال وجوزة الطيب والنعناع والقهوة مرتين في اليوم.



وقالوا إن فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أظهرت أن ضعف الاستنشاق ناتج عن تغيرات في دماغ المرضى المصابين، مما يترك جزأين من الدماغ منفصلين وغير قادرين على معالجة الروائح بشكل صحيح. (سكاي نيوز عربية)