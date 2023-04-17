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صحة
للتخلص من 5 كلغ بشكل سريع... اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
17-04-2023
|
08:00
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لا يجب أن يكون فقدان الوزن عملية شاقة. يمكن أن يساعدك العثور على النصائح والحيل الصحيحة التي تعمل بشكل أفضل لك ولجسمك على التخلص من الوزن الزائد على الفور. شارك عدد من الخبراء بتقديم أفضل نصائحهم لفقدان خمسة كيلوغرامات بسرعة من خلال تقرير نشره موقع "Eat This Not That".
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يوضح الخبراء أنه لا ينبغي أن يتمحور الوصول إلى الوزن المثالي حول "برنامج" أو "نظام غذائي" محدد، وإنما يجب أن يكون أسلوب حياة يمكن تحقيقه مع عادات غذائية صلبة وطرق صحية للتخلص من الإجهاد والتوتر وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما يلي:
1. كوب الشاي الأسود أو الأخضر
ينصح خبراء التغذية بتناول كوب من الشاي الأسود أو الأخضر أو الصيني الأسود قبل الوجبات، حيث إن جميعها تحتوي على الأحماض الأمينية الثيانين، التي تعزز الاسترخاء واليقظة.
تقول خبيرتا التغذية ليسي وتامي لاكاتوس إن تناول الشاي قبل الوجبات يساعد في تجنب الرغبة في الإفراط في تناول الطعام. وأوضحتا أن "كلا من الشاي المثلج والشاي الدافئ سيفي بالغرض، ولكن الشاي الدافئ مهدئ ويمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب لأن الحرارة تمنع الإسراف في تناول الطعام".
2. التنفس بعمق قبل الأكل
يمكن أن يؤدي أخذ 10 أنفاس عميقة قبل الوجبات إلى تنشيط نظام "الاسترخاء" (أو الجهاز السمبتاوي) في الجسم، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن ما يتم تناوله وبشكل أبطأ، إلى جانب هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة. تشرح ليسي وتامي أن التنفس بعمق وببطء قبل تناول الطعام "يساعد الجسم على العمل بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي سيعمل التمثيل الغذائي بشكل أكثر كفاءة ويصبح فقدان الوزن أسهل".
3. الفول السوداني قبل الوجبات
تنصح خبيرتا التغذية التوأم لاكاتوس بتناول حفنة من الفول السوداني قبل 30 دقيقة من الوجبة لدعم جهود فقدان الوزن. وشرحتا أن الفول السوداني "يحتوي على بروتين أكثر من أي مكسرات أخرى وهو أيضًا مصدر جيد للألياف والدهون الجيدة، وأكثر من 30 من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وكلها تعتبر عوامل مهمة في إنشاء نظام غذائي صحي على المدى الطويل يكون مستدامًا لجميع أنماط الحياة تقريبًا".
4. زيادة حصة البروتينات
تقول ميليسا متري، خبيرة تغذية، إن زيادة كمية البروتين يمكن أن يساعد في تسريع جهود إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة وكبح الشهية وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون. توصي متري بإضافة مصدر أو مصدرين من مصادر البروتين مثل الدواجن أو اللحوم أو الزبادي اليوناني أو المكسرات المختلطة.
5. المزيد من الألياف
تشرح متري قائلة: "توجد الألياف في الأطعمة النباتية وتنتقل عبر الجسم دون هضم. إن تضمين الألياف الكافية في النظام الغذائي يساعد على إبطاء عملية الهضم، ويوفر الحجم والشعور بالامتلاء، مما يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن". ونصحت بأن يتم تناول 25 غرامًا من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا.
6. تقليل منتجات الألبان
إن الجبن والحليب كامل الدسم والزبدة والقشدة الحامضة تحتوي على سعرات حرارية إضافية غير ضرورية. بل إنه بمجرد استهلاك نصف كمية الحليب المعتاد إضافتها إلى القهوة، سيتم ملاحظة فرق واضح في وزن الجسم.
تنصح خبيرتا التغذية ليسي وتامي بتجربة "الخميرة الغذائية أو الزيتون المفروم للحصول على نكهة إضافية بدلاً من الجبن، والزبادي قليل الدسم بدلاً من القشدة الحامضة، وحليب اللوز غير المحلى بدلاً من الكريمة في القهوة، والأفوكادو بدلاً من الجبن على السلطات للحصول على قوام كريمي".
7. ممارسة تمارين رياضية
تقول الدكتورة متري إن ممارسة التمارين الرياضية، وبخاصة تمارين الكارديو، تساعد في إنقاص الوزن.
8. الخيارات الذكية
توضح الدكتورة متري أن هناك اختيارات ذكية للأطعمة فعلى سبيل المثال عند "تناول كميات كبيرة من الطعام، ينطوي على الخيار الذكي على أطعمة ذات حجم كبير وسعرات حرارية منخفضة، والتي تحتوي عادةً على نسبة عالية من الماء والألياف". يمكن أن يكون تناول كميات كبيرة من الطعام مفيدًا لجهود إنقاص الوزن لأنه يبقي الشخص ممتلئًا بينما يستهلك كمية أقل من السعرات الحرارية بشكل طبيعي. تشمل أمثلة الأطعمة ذات الحجم الكبير الفواكه التوت والبطيخ، ومن الخضروات تأتي الخضروات الورقية والخيار أما الحبوب فيفضل الأرز البني والشوفان.
9. قاعدة "نصف طبق خضروات"
توصي الخبيرتان ليسي وتامي بملء نصف الطبق في الوجبات الرئيسية بالخضروات المطبوخة على البخار. ويمكن اكسابها نكهة بإضافة الليمون والتوابل والأعشاب - وليس الزبدة أو الزيت. ثم يتم تناول الخضروات أولاً، للحصول على شعور بالشبع من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية المليئة بالألياف.
10. شرب الماء عند الاستيقاظ
تختتم الدكتورة متري نصائحها بأن يجعل المرء من عاداته اليومية شرب الماء عندما يستيقظ مباشرة، موضحة أن " شرب الماء هو أحد أهم أجزاء خطة فقدان الوزن الصحية".(العربية)
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