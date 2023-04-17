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صحة

طرق لإنقاص الوزن يستخدمها النحفاء بشكل خاطئ!

Lebanon 24
17-04-2023 | 14:00
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إن الجرعات الشائعة لإنقاص الوزن التي استخدمها كل من كيم كارداشيان وإيلون موسك، تُستخدم بشكل سيئ من قبل الأشخاص النحفاء، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من اضطراب الأكل.
وبحسب ما قال الخبراء لصحيفة The Mail، فإن مرضى فقدان الشهية والشره المرَضي يتجهون إلى التجار العديمي الضمير على مواقع مثل eBay و"إنستغرام" لشراء Wegovy وOzempic.
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وهذه إصدارات مختلفة قليلا من عقار semaglutide الجديد، وهو مثبط قوي للشهية.


وتمت الموافقة على Semaglutide لاستخدام NHS في آذار، ولكن فقط لأولئك الذين يعانون من السمنة (Wegovy) أو المصابين بداء السكري من النوع 2 (Ozempic).
لكن الخبراء يقولون إن الأشخاص النحفاء، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل الخطيرة، يحصلون عليها دون الخضوع لفحوصات السلامة.
وقالت روث ميكاليف، مستشارة اضطرابات الأكل في إدنبرة: "أتلقى الكثير من الرسائل الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يخبرونني أنهم قادرون على وضع أيديهم على Wegovy على الرغم من أنهم يعانون من اضطراب في الأكل و مؤشر كتلة الجسم الصحي".
وقال روميل باتيل مالك Farmeci.com، إن مشغلي الأموال السريعة وبينهم مدربو الصالات الرياضية يبيعونها بشكل غير قانوني.

وأضاف: "إنه مثل الغرب المتوحش"، مضيفا أن "المرضى الذين رفضتهم الصيدلية، يشترونه ببساطة في مكان آخر". (روسيا اليوم)
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