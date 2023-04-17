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صحة

لون الإبط يدلّ على الحالة الصحية.. ما يُظهره قد يكون مخيفاً!

Lebanon 24
17-04-2023 | 23:00
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أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن غمقان منطقة الإبط يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد ينذر أيضاً بمشكلة صحية خطيرة مثل داء السكري ودهون الكبد واختلال التوازن الهرموني، كما أنه قد يكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل الأدوية المحتوية على خلاصة نبتة القديس يوحنا.
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وأضافت البوابة الألمانية أن الأسباب الأخرى لغمقان منطقة الإبط تتمثل في تهيج الجلد بسبب حلاقة شعر الإبط واحتكاك الملابس الضيقة بالجلد في منطقة الإبط وتراكم الجلد الميت وفرط التعرق واستخدام مزيلات عرق صناعية، لا سيما، التي تحتوي على الألومنيوم والسيليكون.
وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان غمقان منطقة الإبط يرجع إلى سبب مرضي للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
وبشكل عام، يمكن مواجهة غمقان منطقة الإبط بطرق عديدة مثل التقشير الكيميائي والسنفرة الجلدية والعلاج بالليزر، مع مراعاة ارتداء ملابس قطنية فضفاضة واستخدام مزيلات عرق طبيعية.
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