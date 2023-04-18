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صحة
بشرى لمرضى سرطان الدم.. هذا ما تمّت الموافقة عليه!
Lebanon 24
18-04-2023
|
11:00
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنها وافقت على استخدام علاج تنتجه شركة "غاميدا سيل" لتقليل مخاطر العدوى لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج من سرطان الدم.
ومن شأن الموافقة على استخدام العلاج أن تسمح للشركة بإطلاق أول دواء تجاري لها تحت اسم (أوميسيرج)، للمرضى ابتداء من عمر 12 عاما الذين يخضعون لعملية زرع خلايا جذعية.
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وقبل إجراء عملية الزرع، غالبا ما يخضع المرضى للعلاج بالإشعاع أو العلاج الكيماوي، الأمر الذي يضعف جهازهم المناعي ويعرضهم لخطر التقاط أي عدوى، قد تودي بحياتهم في بعض الأحيان.
وهنا يأتي دور الدواء الجديد الذي يفترض أن يقلل مخاطر العدوى.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها تستهدف علاج نحو 2500 مريض سنويا بحلول عام 2027، لكنها أحجمت عن التعليق على السعر الذي ستطرح به العلاج أو مدى توافره.
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