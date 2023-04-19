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صحة
6 خطوات لتجنب آلام الرقبة عند العمل أمام الكمبيوتر
Lebanon 24
19-04-2023
|
02:00
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قال معهد تعزيز الصحة المهنية إن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة اللاب توب، لا سيما في المنزل، غالباً ما يصابون بآلام الرقبة، حيث إنهم غالباً ما يحركون الرأس بالقرب من الشاشة أثناء الكتابة للحصول على رؤية أفضل، مما يتسبب في الإصابة بآلام الرقبة والكتف، فضلاً عن الصداع.
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ولتجنب آلام الرقبة عند العمل أمام اللاب توب، أوصى المعهد الألماني بوضع اللاب توب على بعض الكتب بحيث تكون الشاشة على ارتفاع مريح، وذلك في حالة عدم توفر طاولة قابلة لضبط الارتفاع.
وينبغي أيضاً تقريب المقعد من الطاولة ووضع وسادة سميكة عند الفقرات القطنية.
ومن المهم أيضاً استخدام فأرة ولوحة مفاتيح خارجيتين حتى لا تضغط بلا داع على منطقة الكتف والرقبة عند الكتابة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تغيير وضعية الجلوس من وقت إلى آخر قدر الإمكان، مع أخذ فترات راحة بانتظام وممارسة تمارين الإطالة، فضلاً عن ممارسة تمارين التقوية والاسترخاء المستهدفة في منطقة الكتف والرقبة لتعويض الإجهاد من جانب واحد.
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