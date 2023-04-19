الفول السوداني.. كنز من الفيتامينات والمعادن

Advertisement

قالت خبيرة التغذية الألمانية ياسمين شولتس إن الفول السوداني يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بمجموعة فيتامينات B وفيتامين E والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والزنك.وأضافت شولتس أن الفول السوداني يزخر أيضاً بالبروتين النباتي، كما أنه غني بالسعرات الحرارية، التي تمد الجسم بالطاقة، حيث تشتمل 100 غرام منه على نحو 600 سعر حراري.وأردفت خبيرة التغذية الألمانية أن الكمية الصحية اليومية من الفول السوداني تبلغ نحو 30 غراماً، ما يعادل حفنة ملء اليد تقريباً، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الفول السوداني في حالته الطبيعية، أي غير محمص وغير مملح.