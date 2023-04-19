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صحة

الفول السوداني.. كنز من الفيتامينات والمعادن

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:00
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قالت خبيرة التغذية الألمانية ياسمين شولتس إن الفول السوداني يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بمجموعة فيتامينات B وفيتامين E والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والزنك.

وأضافت شولتس أن الفول السوداني يزخر أيضاً بالبروتين النباتي، كما أنه غني بالسعرات الحرارية، التي تمد الجسم بالطاقة، حيث تشتمل 100 غرام منه على نحو 600 سعر حراري.
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وأردفت خبيرة التغذية الألمانية أن الكمية الصحية اليومية من الفول السوداني تبلغ نحو 30 غراماً، ما يعادل حفنة ملء اليد تقريباً، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الفول السوداني في حالته الطبيعية، أي غير محمص وغير مملح.
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