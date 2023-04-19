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صحة

إصابة رجل بإنفلونزا الطيور تثير المخاوف.. هذا ما حصل معه بوجود طفرات فتاكة

Lebanon 24
19-04-2023 | 08:00
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أصيب رجل من تشيلي، يبلغ من العمر 53 عاما، باحتقان في الحلق وبحة في الصوت وسعال قبل تشخيص إصابته بإنفلونزا الطيور.

وساءت أعراض المريض خلال شهر اذار 2023، وتم إدخاله إلى المستشفى، في وحدة العناية المركزة. وبعد علاجه بالأدوية المضادة للفيروسات والمضادة الحيوية، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه ما يزال يخضع للمراقبة في المستشفى.
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وعند الاختبار، كشفت النتائج المعملية التي أجراها مسؤولو الصحة التشيليون والأمريكيون، عن طفرتين تتعلقان بالعدوى الفيروسية، في جين PB2، ويُعتقد أنها تجعل الفيروس أكثر فتكا وقدرة على الانتقال إلى البشر.

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن ذلك يأتي بعد أسابيع فقط من إعدام 40 ألف دجاجة في وسط تشيلي. ووفقا لملخص منظمة الصحة العالمية للحالة، يُعتقد أنه أصيب بالعدوى من خلال ملامسة الطيور المريضة أو النافقة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الرغم من الطفرات الجديدة، أن التهديد الحالي للناس ما يزال منخفضا.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن الفيروس المتحور انتشر ليطاول أشخاصا آخرين أو أن لديه القدرة على التهرب من الأدوية واللقاحات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الطفرات ستجعل من السهل عليها أن تتجذر في الرئتين العلويتين للشخص، وهو تطور من شأنه أن يثير المخاوف بشأن الانتشار بين البشر.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الخبراء العلميين يحثون الحكومة الآن على ابتكار لقاح جديد لإنفلونزا الطيور. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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