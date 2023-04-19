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صحة
كيف يمكن لضخ الأكسجين أن يزيل ألم الصداع النصفي؟
Lebanon 24
19-04-2023
|
11:00
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يمكن أن يساعد قناع الوجه الذي ينفث الأكسجين في علاج الصداع النصفي. ويُعتقد أن الجهاز يعمل على تقليل الالتهاب في الخلايا العصبية التي تسبب الألم.
ويتم الآن اختباره في تجربة على 160 مريضا.
ويسبب الصداع النصفي نوبات صداع مؤلمة يمكن أن يصاحبها غثيان واضطراب في الرؤية وحساسية للضوء والصوت والروائح.
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ولم يتم فهم السبب الدقيق لهذه الهجمات بشكل كامل. وتقول إحدى النظريات إنه نتيجة تنشيط خلايا الدماغ للعصب الثلاثي التوائم، وهو أحد الأعصاب الرئيسية في الوجه، والذي ينقل إشارات الألم مرة أخرى إلى الدماغ.
ويؤدي هذا إلى إطلاق مواد كيميائية تؤدي إلى تهيج الأوعية الدموية على سطح الدماغ وتسبب انتفاخها، ما يؤدي إلى تنشيط إشارات ألم إضافية.
ويستخدم العلاج بالأكسجين بالفعل في علاج الصداع العنقودي - نوبات الألم الشديدة في جانب واحد من الرأس، وغالبا ما يتم الشعور بها حول العين، والتي تؤثر على واحد من كل 1000 شخص.
وفي هذه الحالة، يتم إعطاء المرضى اسطوانات من الأكسجين لاستخدامها في المنزل وأثناء التنقل؛ يتم إرفاقها بقناع للوجه ويتم تفعيلها عند ظهور العلامات الأولى لنوبة مؤلمة.
وهناك بعض الأدلة على أن الأكسجين يقلل من الالتهاب والنشاط في الخلايا العصبية المرتبطة بالصداع العنقودي - وقد تم اقتراح آلية مماثلة لتخفيف الصداع النصفي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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