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صحة

إحذروا تناولها بكميات كبيرة... 6 أغذية ضارة وراء تزايد مرض السكري ما هي؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 23:00
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أرجعت دراسة حديثة أكثر من 60% من إجمالي حالات مرض السكري من النوع 2، إلى الإفراط في تناول 6 أغذية ضارة.
وأوضحت الدراسة أن تناول الأرز والقمح والبطاطس المكررة، واللحوم الحمراء المُصنّعة وغير المُصنّعة، وعصير الفاكهة والمشروبات المحلاة بالسكر، أدى إلى زيادة نمو الإصابات الجديدة من هذا المرض في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلت شبكة CNN الأميركية.
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ويقول الدكتور داريوش مظفريان، أستاذ التغذية في جامعة تافتس وأستاذ الطب في كلية تافتس للطب بولاية بوسطن الأمريكية "تشير دراستنا إلى أنَّ ضعف جودة الكربوهيدرات هو المحرك الرئيسي لإصابات مرض السكري من النوع 2 المرتبطة بالنظام الغذائي على مستوى العالم".
وبحسب الدراسة، فإن تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المُعالَجة؛ مثل اللحم المقدد والنقانق والسلامي وما شابه، مع قلة تناول الحبوب الكاملة، كانت الدافع الأساسي لأكثر من 14 مليون حالة جديدة من المرض في عام 2018، وفقاً للدراسة.

وفي الواقع، قدّرت الدراسة أنَّ 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم عام 2018 كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.
كان عدم تناول خمسة عوامل غذائية وقائية كافية، الفواكه والخضراوات غير النشوية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والزبادي- مسؤولاً عمّا يزيد قليلا على 39% من الحالات الجديدة. (سبوتنيك)
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