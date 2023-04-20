علامات تشير الى امكانية الاصابة بأمراض القلب... ما هي؟

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يحدث ضعف الدورة الدموية عندما يتداخل شيء ما مع نظام الدورة الدموية المعقد الذي ينقل الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى جسمك بالكامل.ويعد الدم والدورة الدموية أساسيين للصحة العامة والقدرة على العمل. ومن دون الدورة الدموية الجيدة، قد تواجه أعراضا غير مريحة يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك وتعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات أخرى.وفي حين أن ضعف الدورة الدموية قد يكون ناتجا عن سبب غير ضار نسبيا، مثل متلازمة رينود، إلا أنه قد يشير إلى العديد من المشكلات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب. لذلك، فإن البحث عن العلامات يمكن أن يكون منقذا للحياة.وبالنسبة لبعض الأشخاص، سيكون ضعف الدورة الدموية مؤشرا على تضيق الأوعية الدموية، ما قد يشير إلى مرض الشريان المحيطي أو تصلب الشرايين.وهي أيضا علامة محتملة على حدوث جلطات دموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية ونوبات قلبية، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.ومع وضع هذا في الاعتبار، يصف البروفيسور ألون ديفيز، وهو جراح الأوعية الدموية وقائد التجارب السريرية في Revitive Circulation Booster، خمس علامات غير متوقعة لضعف الدورة الدموية.تساقط الشعر في الأطراف السفليةيقول ؤ إن تساقط الشعر غير المقصود في الساقين والقدمين قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية".موضحا: "نقص الدم في الساقين يعني أن بصيلات الشعر لن تحصل على ما يكفي من الغذاء وستموت في النهاية. وهذا أكثر وضوحا عند الرجال. وهذا النقص في تدفق الدم إلى الساقين يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أعراض أكثر خطورة".القرحةأوضح ديفيز: "ضعف الدورة الدموية يعني أن الشرايين المسدودة تقلل كمية الدم التي تصل إلى الساقين ما قد يؤدي إلى قرح غير قابلة للشفاء. وغالبا ما تحدث هذه القروح المفتوحة في أسفل الساق مع ظهور بعضها دون أي ألم، ما يعني أن الكثيرين يعتبرونها غير ضارة. ويجب عدم تجاهل أي قرحة متكررة أو قرحة لا تلتئم ويجب معالجتها لتجنب العدوى والمضاعفات الأخرى".معدة مضطربةقال الدكتور ديفيز: "هل تعاني من ألم في البطن وإسهال ودم في برازك؟ قد لا يكون هذا بسبب شيء أكلته. على الرغم من ندرته الشديدة، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على ضعف الدورة الدموية".وضاف: "كما هو الحال مع جميع الأعضاء الحيوية، تحتاج معدتك إلى تدفق الدم الغني بالأكسجين لتعمل بشكل صحيح. ويمكن أن يؤدي فشل الأعضاء بسبب تقييد تدفق الدم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وقلة الشهية بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي".الدوخة وفقدان الذاكرةأشار ديفيز إلى أن الشعور بدوار لسبب غير مفهوم وفقدان التوازن والنسيان، "يمكن أن تكون علامات على ضعف الدورة الدموية، حيث لا يصل الدم الكافي إلى الدماغ. وسيعمل عقلك على تقليص وظائف معينة مثل الذاكرة والتوازن".القدم الباردة والخدر على مدار السنةأوضح ديفيز: "إذا كان باقي جسدك دافئا ولكن القدمين لا تزالان باردتين أو إذا كنت تعاني من الألم في نفس الوقت، فإن المشكلة هي ضعف الدورة الدموية".وفي الواقع، يعد نقص تدفق الدم إلى الساقين سببا شائعا لبرودة القدمين.وبينما قد يعاني البعض من الألم الناجم عن ضعف الدورة الدموية، فإن البعض الأخر قد يعاني من الخدر، والذي لا يمكن أن يكون مزعجا فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في التوازن.وتشمل الأعراض الشائعة لأمراض القلب ما يلي:- ألم في الصدر (ذبحة صدرية)- ضيق في التنفس- ألم في جميع أنحاء الجسم- شعور بالاغماء- الشعور بالغثيانوإذا كنت تعتقد أنك يمكن أن تكون مصابا بمرض في القلب، يجب عليك التحدث مع طبيبك العام.(إكسبريس)