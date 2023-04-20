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صحة

الى مرضى السكري.. هذه المشروبات تساعدكم على العيش لفترة أطول!

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:00
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أظهرت دراسة حديثة أن شرب الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكري على العيش لفترة أطول.
وراقب الباحثون على مدار 18 عاماً عادات الشرب لأكثر من 15000 من الأميركيين بمتوسط عمر 61.
ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا بمقدار الخمس. بينما وجدوا أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26 بالمئة للوفاة المبكرة، مع انخفاض بنسبة 21 بالمئة لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي.


وكشفت الدراسة أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 18 بالمئة للوفاة المبكرة.

وقال الدكتور لو ما: "القهوة تحتوي مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب، والشاي مصدر جيد لمضادات الاكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للالتهابات". (سكاي نيوز)
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