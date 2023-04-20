لمرضى السكري.. هكذا تحافظون على صحتكم في عيد الفطر

مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب من المرضى والمحيطين بهم الحرص والاهتمام طوال الوقت على اتباع نظام غذائي صحي للمريض، مع تناول الأدوية والمتابعة الطبية المنتظمة تجنباً للمضاعفات الخطيرة.

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ويعاني مرضى السكري عادة في الأعياد والمناسبات من عدم قدرتهم على الاستمتاع بأوقاتهم وتناول الأطعمة الشهية والحلوى المرتبطة بالأعياد، لأن أي زيادة في كمية الكربوهيدرات أو الحلوى أو السكريات التي تدخل الجسم قد تُسبب مضاعفات عديدة لا غنى عنها، ستفسد على مريض السكري وعائلته استمتاعهم بالأعياد.

اليكم بعض النصائح التي قدّمها الدكتور أحمد السبعاوي مدرّس الغدد الصماء والسكري، بمعهد السكر في القاهرة:



- تجنّب تناول الأسماك المُملحة مثل الرنجة والفسيخ وغيرها، خاصة إذا كان مريض السكري يعاني من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، ويُمكن استبدال هذه الأطعمة بالسمك الطازج المشوي والخضروات المطهوة بزيت الزيتون.

- يُمكن تذوق كعك العيد بكميات قليلة جداً، مع الحرص على عدم رش السكر المطحون على الكعك تجنباً لتناول المزيد من السكر، وبالتالي ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- من الأفضل صناعة كعك العيد في المنزل إن أمكن ذلك، مع استبدال الدقيق الأبيض بدقيق القمح، وعدم استعمال السمن الصناعي، واستبدالها بالزيوت الصحية.

- يجب تقليل كمية السكر المُستخدمة في صنع الكعك قدر الإمكان لحماية مريض السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء تناولها في عيد الفطر.

- لا يجب أن يتناول مريض السكري أكثر من نوع كعك في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال إذا تناول الكعك لا يجب أن يتناول معه البسكويت أو المعمول، لأن ذلك يزيد من فرص ارتفاع السكر في الدم.

- يجب على مريض السكري ألا يتناول نوعين من النشويات في نفس الوجبة.