حلويات في عيد الفطر ومرض الضغط... هذه النصائح هامّة

عيد الفطر من المناسبات التي تقترن بالأطعمة الشهية، فمن منا لا يستمتع بطبق من الكعك المطهو بالسمن أو مغطى بالسكر ومحشو بالمكسرات، ناهيكِ عن الوجبات الساخنة على الغداء مثل اللحوم والمشاوي. لكن مريض الضغط يحتاج إلى تعامل خاص مع أطايب عيد الفطر، منعاً لتعرّضه لنوبات من الضغط المرتفع التي قد تضرُّ بشكل بالغ بصحته خلال فترة الأعياد.

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في السطور التالية، نصائح للتعامل مع مرضى الضغط في عيد الفطر:



- تجنّب الأطعمة الغنية بالأملاح أو الدهون أو السكريات: يمكنك تقديم الأطعمة السكرية بكميات قليلة جداً لمريض الضغط، إذ يجب الحرص على عدم تناول الكثير من المعمول أو البسكويت مع الشاي، لأنَّ ذلك سيزيد أيضاً من كميات السكر والدهون في الدم، مما يعرض مريض الضغط لارتفاع ضغط الدم.







- الحفاظ على رطوبة الجسم: يجب على مريض الضغط في عيد الفطر أن يحافظ على رطوبته بتناول المشروبات الخالية من السكر، بدلاً من المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة التي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف، والتي تعرّضه إلى عدم انتظام ضغط الدم. لذلك يحتاج الجسم إلى الكثير من الترطيب، بتناول الماء والعصائر غير المحلاة بالسكر وسلطة الفواكه مع الزبادي العادي المحلى بالفاكهة.



- الانتباه لأحجام الحصص الغذائية: من السهل الإفراط في تناول الطعام أثناء عيد الفطر، ولكن إدراك أحجام حصص الوجبات يساعد في تجنّب ارتفاع ضغط الدم. لذلك يجب تجنّب تناول الكثير من الأطعمة دون وعي أو إدراك لمخاطرها، من هنا يُنصح أن يتم منح مريض الضغط الكثير من الخضروات مع كل وجبة لمساعدته على الشعور بالامتلاء، والتوقف عن الأكل قبل أن يشعر بالشبع.





- تناول الكثير من الألياف: توفر البقول مثل الحمص والفاصوليا والعدس بروتيناً نباتياً منخفضاً بشكل طبيعي في الملح والدهون، لذلك تعتبر خياراً مثالياً لوجبات مريض الضغط في عيد الفطر، إذ يؤدي استخدام هذه الأطعمة لتحل محل بعض اللحوم الحمراء أو خيارات اللحوم المصنّعة، إلى تقليل تناول الملح والدهون، ويساعد تناول كميات أقل من الملح والدهون في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم والمساعدة في الحفاظ على صحة القلب لمريض الضغط. كما أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ليس جيداً للقلب ويمكن أن يزيد أيضاً من مستويات الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.





- ممارسة بعض التمارين الرياضية: عادة ما تقترن الأعياد لدينا بالراحة والخمول، فالكثيرون منا يستمتعون بالإجازة على الأريكة أمام شاشات التلفزيون أو بالنوم لساعات طويلة يومياً، ونظراً لتناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبّعة والملح والسكريات في الأعياد، يتعرّض مريض الضغط لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذلك من الضروري الحفاظ على النشاط، وحثّ مريض الضغط على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل أو المشي لمدة 15 دقيقة يومياً، لتجنّب ارتفاع ضغط الدم في ظل هذه الولائم المميزة في فترة الأعياد.